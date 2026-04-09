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全票奪下金馬女配角！陳雪甄拍片像受難　被導演嗆：妳只能這樣嗎

記者黃庠棻／台北報導

入圍金馬獎5項大獎、取材自真實社會事件的電影《人生海海》正於全台熱映中，近日監製王禮霖、胡仲光、張煒珍及導演廖克發偕同主演魏雋展、陳雪甄與大馬演員呂楊，分別於台北與吉隆坡展開兩地宣傳，活動現場爆料不斷。

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

陳雪甄自爆被導演廖克發用「一句話」刺激出極致演技，而魏雋展透露苦練許久的口音被導演現場「全盤推翻」，種種震撼教育意外曝光獲金馬評審肯定的背後，竟是滿滿的「廖式折磨」，讓陳雪甄自嘲有「被虐體質」，並安慰魏雋展「這只是一開始，久了就習慣了」。

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▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

《人生海海》憑藉陳雪甄、魏雋展等人紮實的演技與笑中帶淚的荒謬劇情，掀起一波「海海旋風」，上映首週便席捲影壇。金馬影后謝盈萱、金鐘視帝傅孟柏、金鐘最佳女配角李沐、大馬男神謝佳見皆朝聖力薦，金牌監製湯昇榮和知名音樂人許常德更給予最高評價。

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

許常德力讚「若我是評審，一定給它最佳影片！這是集幽默、智慧、脫俗與演技的滿分作品。」湯昇榮已經「二刷」支持，表示「會在心中迴盪很久的好故事，光看15票評審認證的陳雪甄就值回票價！」

金馬影后謝盈萱觀影後感性表示，導演將成長背景負重前行卻又舉重若輕「把根刨開，枝繁葉茂地長了開來。」她更特別感謝陳雪甄、魏雋展、王肇陽等劇場老夥伴專業動人的演出。

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

大馬男神謝佳見則驚嘆電影的真實感「連榴槤園跟茅坑的味道都撲鼻而來！」他非常認同片中「像蛇般繞來繞去」的生存哲學；許乃涵則呼應道「如果你的人生卡住，覺得沒有路了，一定要來看人生要怎麼像蛇一樣突破重圍。」李沐與傅孟柏也紛紛表示，在祭祖時節看這部探討「心在哪裡，家就在哪裡」的作品，格外有感觸。

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

在電影《人生海海》中以15票全票認證奪下金馬女配角的陳雪甄，近日在宣傳中大聊與老友廖克發合作的「受難記」。她透露為了演活大馬人，開拍前進行 24 小時魔鬼洗腦特訓，才找到聲音在「上顎」的發聲點。

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

自我要求甚嚴的陳雪甄，沒想到在拍車上關鍵哭戲時，導演竟對她說「離《菠蘿蜜》已經5年了，妳只能這樣嗎？」隨即轉頭就走，陳雪甄直呼當下完全不知所措，卻也因此激發出第二個Take的演技爆發力。

男主角魏雋展則透露，當初花費大量心思與副導討論如何在台灣腔中融入「口音陷阱」，好在開頭露出一絲破綻，結果導演現場一句「全部不要」讓他當場愣住。這種「推翻重來」的震撼，反而讓演員卸下框架，呈現出最自然的生存狀態。廖克發笑稱，演員們一直非常努力，自己則負責「推一把」讓表演更到位。

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

▲《人生海海》正於全台熱映中。（圖／甲上提供）

《人生海海》取材自真實「搶屍」社會事件，講述馬來西亞華人橫跨五代的血淚史，及一場因「搶屍」引發的家庭風暴。監製王禮霖透露，大馬版本雖因宗教與種族議題挨了電檢局6刀，但完全無傷劇情流暢。廖克發導演強調這部片不走悲情，而是展現如「三色奶茶」般多樣的生存韌性，感性表示「我拍電影最在乎的不是成為大師，而是要把故事留給自己所愛的人。」

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陳雪甄人生海海

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