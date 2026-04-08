夢想家啦啦隊長出國穿超辣！　「解放平口炸上圍」身材全被拍

記者王靖淳／綜合報導

夢想家啦啦隊的隊長梓梓（董梓甯）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，昨（7）日她就曬出一系列出國擺拍照，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲梓梓。（圖／翻攝自Facebook／Chloe董梓甯）

透過梓梓分享的照片可見到，她上身內搭一件抓皺平口小可愛，緊身的設計不僅突顯她傲人的上圍，更自信地露出平坦纖細的小蠻腰，外層她披上連帽連毛邊外套，下身再搭配一件迷彩寬鬆棉褲，整體造型相當休閒隨興。梓梓側身對著紅色建築，並將外套稍微滑落一邊肩膀，抬頭閉眼看向天空，臉上露出自在享受的笑容，同時也不忘轉向正面，對鏡頭擺出性感表情。

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▲梓梓PO出國辣照。（圖／翻攝自Facebook／Chloe董梓甯）

梓梓在文中親切地與粉絲打招呼，接著再分享自己近期在澳門生活的點點滴滴。除了澳門的旅遊照，梓梓這次還驚喜加碼先前的韓國旅遊花絮。她在文中俏皮地提到，這份生活紀錄中還「參雜一些小猴梓韓國爬石頭的碎片」，幽默地自嘲是活潑好動的「小猴子」。貼文及照片曝光後，湧入大批網友讚道「好美」、「好看」、「真的超會穿搭的啦。」