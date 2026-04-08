快訊／遭林倪安爆惡行！朱宇謀強硬提告「決不寬貸」　507字聲明曝光

記者孟育民／台北報導

前偶像男團Gentleman成員朱宇謀（Wish），近日遭前女友林倪安指控涉及劈腿、約砲及施暴、酒駕等行為。林倪安今（8）日召開記者會，首度公開兩人交往內幕，除了現場連線一名受害女歌手，並再度指控男方惡行，稍早朱宇謀透過經紀人發出507字聲明，強硬表示並非事實，目前已將提告：「後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。」

▲朱宇謀強硬回應林倪安。（圖／翻攝自朱宇謀IG）

朱宇謀聲明稿

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一、本律師聲明係受當事人朱宇謀先生委任意旨辦理，聲明如後。

二、據當事人委稱:「

(一)針對林倪安小姐今天在記者會、相關公開平台所提出之控訴及所謂『callout』的内容，完全不是事實。『call out』的對象非但身分不明，其舆林倪安小姐的指控更是嚴重扭曲事實、斷章取義，並夾帶多項未經查證之不實言論。

(二)記者會中林倪安小姐的言論以及『callout』的内容，指涉本人涉及多項違法行為，但卻完全未提出任何具體證據，純屬憑空捏造，卻已對本人的名譽造成嚴重的損害。

(三)尤其在針對酒駕、性侵、暴力行為等違法行為的指控都完全不是事實。但林小姐在毫無具體事證之情況下即對外散布並大肆宣染，已經對本人的人格與社會評價造成重大且難以回復之影響。

(四)我方對林倪安小姐在網路上散布的不實言論以及今日記者會內容已完整蒐證，對林倪安小姐先前於網路散布的不實言論已提起刑事告訴。後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。

(五)後續本人也將對所有影響本人名譽的不實、虚構言論究責，希望透過司法程序釐清事實、還原真相，並捍衛本人的名譽與清白。」

三、經核無不合，爰代聲明如上。