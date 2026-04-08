日本神秘創作歌手natori二度來台！ 　宣布開唱時間地點全公開

記者蔡琛儀／台北報導

日本人氣創作歌手natori二度來台開唱，繼2025年首次亞洲巡演台北場完售後，他宣布全新巡演「行進」將於今年8月8日在台北流行音樂中心登場，不僅場地大升級，容納人數也加倍成長，消息一出讓粉絲興奮不已。

▲日本人氣創作歌手 natori（なとり） 8月8日台北流行音樂中心開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

這波巡演是natori出道以來最大規模的亞洲巡迴，他在2月剛完成首度日本武道館公演「深海」，緊接著宣布除原先日本11個場次外，更加碼首爾、新加坡、曼谷、台北及東京等海外場次。natori也分享巡演名稱背後的心境：「在製作《深海》專輯過程中，雖然失去了很多東西，但仍選擇繼續前進，無論好壞都一起吞下，繼續我們的行進吧。」

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而natori近期以〈セレナーデ〉（小夜曲）昨晚話題動畫《我推的孩子》第三季片尾曲，另一首〈プロポーズ〉（求婚）也入圍「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀樂曲賞，音樂實力有目共睹，也讓這次台北場備受期待。

演唱會票價為新台幣2800至4200元，預計4月20至22日下午1點在遠大售票系統開放抽選，更多詳情可洽主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群專頁。​​​​​​​​​​​​​​​​