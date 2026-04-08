朱宇謀討要母乳對話曝光！多名受害女子出面控惡行　反抗遭問：為何不能親

記者孟育民／台北報導

前偶像男團Gentleman成員朱宇謀（Wish），近日遭前女友林倪安指控涉及劈腿、約砲及施暴、酒駕等行為。林倪安今（8）日召開記者會，首度公開兩人交往內幕，數度哽咽坦言：「我知道要勇敢，想用自己的經驗提醒女生，不要遇到這樣的人。」現場除了公開多張對話截圖，其中包括多位女子指控，還有一張朱宇謀討要母乳私密對話，對此，朱目前尚未對爆料做出回應。

▲朱宇謀向一名人妻討要母乳。（圖／林倪安提供）

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從訊息截圖中可見，有女性透過對話紀錄指控，曾在聚會場合中遭朱宇謀行為越界。對方表示，過去曾與朱宇謀及一群朋友一同飲酒，期間就曾發生他對其女性友人毛手毛腳的情況，事後該名友人更私下向她反映「這個人很不OK」。

另一起事件則發生於去年12月，該名女性指出，當時一行人聚會後，朱宇謀曾試圖載一名女性返回飯店，並多次要求對方上樓進入房間，甚至出現強行擁抱、試圖親吻等舉動，讓對方感到極度不適，甚至朱宇謀還反問「為什麼不能親」。該女性最終拒絕並設法脫身，結束這場驚嚇過程。

▲▼林倪安公開和其他女子對話。（圖／林倪安提供）



對話中也提及，類似情況並非單一事件。今年3月21日，朱宇謀再被指在聚會後，以「送朋友回飯店」為由同行，卻一路跟隨上車，甚至試圖進入女性房間，所幸當事人與友人察覺異狀後將其勸離，才未進一步發生意外。該名女性強調，相關事件時間點橫跨去年底至今年初，且當時並不知朱宇謀已有交往對象，對方對外亦以單身自居，讓身邊友人毫無警覺。

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