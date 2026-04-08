洪都拉斯回歸八點檔「在家眼眶紅」　消失1個月重逢女兒蘇晏霈慶生

記者黃庠棻／台北報導

民視熱播八點檔《豆腐媽媽》劇組近日喜事連連，消失螢幕一個月的靈魂人物「萬德福」洪都拉斯正式宣告強勢回歸。進棚當天更是劇中女兒蘇晏霈生日，藝人謝瓊煖 、 曾智希 、宮美樂、徐千京一起慶生團聚，現場氣氛熱鬧非凡。

▲洪都拉斯回歸《豆腐媽媽》，一回來就幫蘇晏霈慶生。（圖／民視提供）

蘇晏霈感性表示，爸爸洪都拉斯的回歸讓休息室瞬間充滿活力，更直呼「生日能跟這群戰友在一起，真的非常幸福！」洪都拉斯透露，請假這段期間他完全沒閒著，化身為《豆腐媽媽》的「鐵粉觀眾」，天天準時收看。他笑說「看著劇情發展，想到自己置身事外，心裡其實有點抱歉。看到感動處，我還是一樣紅了眼眶，真的有一種愛莫能助的感覺！」

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▲洪都拉斯回歸《豆腐媽媽》，一回來就幫蘇晏霈慶生。（圖／民視提供）

第一天踏入攝影棚，洪都拉斯看到老戰友們，內心激動不已，甚至對導演感到「不好意思」。他開玩笑說「導演看到我就笑，我心裡只有『抱歉』兩個字，因為我又要在攝影棚跟化妝間大吵大鬧了！」導演也忍不住虧他「萬家這個老頭一回來，怎麼變得這麼吵！」

▲洪都拉斯回歸《豆腐媽媽》，一回來就幫蘇晏霈慶生。（圖／民視提供）

雖然戲裡的「萬德福」仍需面對復健之路，但戲外的洪都拉斯早已「能量滿格」，迫不及待要跟藝人好友們享受喜怒哀樂。

▲洪都拉斯回歸《豆腐媽媽》，一回來就幫蘇晏霈慶生。（圖／民視提供）



恰逢4月7日生日的蘇晏霈，在眾人的簇擁下切蛋糕慶生。她表示，雖然近期戲裡劇情較為苦情，但只要爸爸洪都拉斯在場，大家在休息室就會互相帶動氣氛，讓情緒能快速轉換。

▲洪都拉斯回歸《豆腐媽媽》，一回來就幫蘇晏霈慶生。（圖／民視提供）

談到生日願望，蘇晏霈表示每一年都能跟老同事、好戰友一起渡過，內心充滿感恩。而現場眾人也不忘送上最誠摯的祝福，希望她能「早日脫單」，找到攜手相伴的另一半。

▲洪都拉斯回歸《豆腐媽媽》，一回來就幫蘇晏霈慶生。（圖／民視提供）

洪都拉斯回歸的預告一出，大批粉絲紛紛湧入留言。他提到，許多網友對劇情細節瞭若指掌，甚至有粉絲認真喊話「醒來之後千萬不要忘記一切，我們會受不了！」

面對粉絲的高度期待，洪都拉斯感性承諾「八點檔的魅力真的太強大了，接下來我要慢慢吸收萬家發生的一切，並與大家一起面對難關。我們會努力做出一齣令人驕傲的《豆腐媽媽》，謝謝大家的留言與支持！」