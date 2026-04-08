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串流收視週榜／《乩身》登Netflix全球榜！《逐玉》再破1紀錄…7夯劇爭鋒

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《乩身》4月2日上線，首週就登上Netflix全球非英語節目第6名，成為繼2023年《模仿犯》後第2部攻進全球榜的台劇。古偶陸劇《逐玉》蟬聯Netflix全球榜第5名，海外熱度仍高。韓劇《獵犬》第二季、《神與律師事務所》都發揮收視強勢，《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行，以下7部夯劇搶佔觀眾目光。

上線僅4天！台劇《乩身》攻進全球榜

▲▼台劇《乩身》全球非英語週榜第6名《逐玉》破3年華語劇紀錄。（圖／翻攝自Netflix、X、韓網）

▲台劇《乩身》上線首週登上Netflix全球非英語週榜第6名。（圖／翻攝自Netflix）

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台劇《乩身》由柯震東主演，改編自台灣暢銷作家「星子」同名小說，被稱為「東方版康斯坦汀」，描述凡人韓杰成為三太子的乩身，在人界執行驅魔打鬼等各種奇事。劇集自4月2日全球上線，僅播出4天就登上Netflix全球非英語節目週榜第6名，單週觀看數140萬，並且在6個國家與地區成功闖進熱門Top 10，除了台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國，以台灣宮廟習俗所打造的奇幻影集，在拉丁美洲的多明尼加也進入熱門前10名，顯示作品成功吸引了非華語圈觀眾。

這也是台灣自2023年《模仿犯》以來，第2部進入Netflix全球榜的劇集，也是繼《模仿犯》、《逐玉》後第3部登上全球榜的華語劇。

《逐玉》破《難哄》《偷偷藏不住》紀錄

▲▼台劇《乩身》全球非英語週榜第6名《逐玉》破3年華語劇紀錄。（圖／翻攝自Netflix、X、韓網）

▲《逐玉》連4週登上Netflix全球榜，觀看次數達700萬。（圖／翻攝自Netflix）

《逐玉》連續4週登上Netflix全球非英語節目榜，最新一週更是穩居第5名。該劇改編自晉江文學城作家團子來襲的同名小說，描述殺豬女意外與落難侯爺展開先婚後愛的故事，由張凌赫、田曦薇領銜主演，總導演是曾慶傑。

《逐玉》是大陸劇集走進海外市場以來，史上首部登上Netflix全球榜的陸劇，根據Netflix官網公開數據，其全球累計觀看次數已突破700萬次，短短一個月就超越2025年華語劇冠軍《難哄》（全年觀看次數610萬）。而Netflix自2023下半年開始公開觀看數，因此《逐玉》也超越了2023年現偶劇《偷偷藏不住》半年觀看次數610萬次的紀錄。由於2024年華語劇第一仍是《偷偷藏不住》，當時全年觀看次數420萬次，《逐玉》的年度觀看數將可創下3年來華語劇新高峰。

▲▼Netflix 2025華語劇觀看總排行（僅統計2025年上線之作品)。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

▲Netflix 2025華語劇觀看總排行（僅統計2025年上線之作品)。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

《航海王2》火速宣布第3季2027上線

▲▼台劇《乩身》全球非英語週榜第6名《逐玉》破3年華語劇紀錄。（圖／翻攝自Netflix、X、韓網）

▲《航海王2》爛番茄100%火速宣布第3季。（圖／翻攝自X）

《航海王》第2季自全球上線後約達成3380萬觀看次數，在Netflix每週全球英語榜TOP10中，連續3週奪下第1名的佳績，且截至4月7日，劇集爛番茄評論家評分仍達到100%，在真人改編作品中屬極為罕見的高評價。

由於作品迴響熱烈，Netflix於4月8日宣布第3季將於2027年上線，並同步公開標題「The Battle of Alabasta」。正如標題所示，下一季主要故事舞台將是草帽海賊團在第二季中遇見的薇薇公主的祖國—沙漠王國阿拉巴斯坦。

《獵犬2》Rain以反派登場！3韓劇看點

▲▼台劇《乩身》全球非英語週榜第6名《逐玉》破3年華語劇紀錄。（圖／翻攝自Netflix、X、韓網）

▲3韓劇熱播中。（圖／翻攝自韓網）

《獵犬》改編自漫畫家鄭燦的同名網絡漫畫，結合地下拳擊、黑幫鬥爭等元素，描述兩名青年與惡勢力展開生死鬥的故事，2023年推出第一季，2026年4月推出第2季，且Rain在第2季扮演不擇手段的反派，上線首週就以500萬觀看的成績登上Netflix全球非英語榜第2名。柳演錫主演的《神與律師事務所》收視率一度達10%，最新7、8集則略有下滑，在台灣Hami Video穩居平台收視第一。朱智勳、河智苑主演的韓劇《權慾之巔Climax》，在friDay影音連續3週收視第一，其中河智苑與NANA有女女戀設定，令觀眾眼睛一亮。

迪麗熱巴《白日提燈》Disney+戲劇類第一

▲▼台劇《乩身》全球非英語週榜第6名《逐玉》破3年華語劇紀錄。（圖／翻攝自Netflix、X、韓網）

▲陸劇《白日提燈》。（圖／翻攝自臉書）

古裝陸劇《白日提燈》改編自晉江文學城作家黎青燃的同名靈異小說，原著描述萬鬼之王與凡人將軍的愛情故事，由於陸劇審查原因，女主角改為萬靈之主，由迪麗熱巴、陳飛宇領銜主演。該劇在Disney+台灣獨播，上線後劇集一度擠下動畫《動物方城市2》奪收視冠軍，目前穩居戲劇類週榜第一，超越了霸榜許久的韓劇《在你燦爛的季節》。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／《動物方城市2》連4周冠軍

▲Disney+收視前3強（3/30-4/5，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲Disney+收視前3強（3/30-4/5，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《權慾之巔》霸榜3周

▲▼friDay影音收視週榜（3/30-4/5）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（3/30-4/5）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《神與律師事務所》重回榜一

▲▼Hami Video收視週榜（3/30-4/5）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（3/30-4/5）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《逐玉》連4週冠軍、短劇第一《星夜沉淪》

▲▼iQIYI收視週榜（3/30-4/5）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（3/30-4/5）。（圖／iQIYI提供）

▲▼iQIYI短劇收視週榜（3/30-4/5）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（3/30-4/5）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／《豐臣兄弟》霸榜2週

▲▼LINE TV收視週榜（3/30-4/5）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（3/30-4/5）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《捍衛任務：復仇芭蕾》霸榜2週

▲▼MyVideo收視週榜（3/30-4/5）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（3/30-4/5）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《逐玉》台灣4週第一

▲▼Netflix收視週榜（3/30-4/5）。（圖／Netflix）

▲Netflix收視週榜（3/30-4/5）。（圖／Netflix）

公視+／《也好吃》霸榜2週

▲▼公視+收視週榜（3/30-4/5）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（3/30-4/5）。（圖／公視+提供）

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