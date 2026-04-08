記者潘慧中／綜合報導

日本知名大胃女王安潔拉佐藤（アンジェラ佐藤）4日抵台開啟美食之旅，繼日前在吃到飽餐廳遇神祕客幫忙買單，近日回到飯店房間時，竟發現桌上放著一顆「超級巨大的粉紅桃子」，讓她驚訝不已，沒想到背後真相是飯店人員的貼心安排，「台灣的待客之道真的太誇張了！」

▲安潔拉佐藤回到房間後看到巨型壽桃。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）



安潔拉佐藤透露，當天工作結束回到飯店房間時，第一眼就被眼前的景象震懾。桌上擺放著一顆寫有「大胃王Angela」紅字的超巨大壽桃，份量大到讓她驚訝直呼這絕對「沒有使用透視效果」。

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▲安潔拉佐藤驚呆。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）



面對這份巨大驚喜，安潔拉佐藤的第一反應是懷疑自己成了整人節目的主角，「該不會有人在台灣偷偷策劃要整安潔拉的企劃吧？等等工作人員或攝影師會衝進來喊『整人成功！』對吧？」她隨後聯想到前一天才剛發生被陌生客人請客吃到飽的事件，如今又收到巨型壽桃，這接二連三的驚喜讓她笑喊：「我才不會被騙！」

▲安潔拉佐藤大啖壽桃。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）



雖然一度懷疑是整人，但安潔拉佐藤仍欣然接受這份大禮。她換上飯店白色浴袍、戴起黑框眼鏡，對著鏡頭展示這顆「巨型粉紅桃子」被咬下的切面，展現出驚人的食慾，「台灣的待客之道真的太誇張了……真的……。」