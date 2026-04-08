羅伯派汀森半夜焦慮狂打2小時電話！　千黛亞被煩到崩潰嗆「閉嘴」

記者黃庠棻／台北報導

由羅伯派汀森（Robert Pattinson）與千黛亞（Zendaya）攜手演出的最新話題強片《抓馬戀人》，現正在台熱映當中。本片在美國與台灣上映後，不僅引爆社群口碑，全美更斬獲1430萬美元亮眼成績，台灣首五日票房也突破1250萬，是出品公司A24繼《宿怨》與《媽的多重宇宙》之後，在台最佳開片票房，也讓本片成為今年至今討論度最高的作品之一。

▲《抓馬戀人》由羅伯派汀森、千黛亞主演。（圖／采昌提供）

羅伯派汀森在《抓馬戀人》當中，飾演居住在美國的英國人「查理」。片中他帶著英國人特有的拘謹與矜持，情感內斂卻也略顯壓抑。雖然他本身出身自英國，但他卻對久違演出「英國人」感到相當焦慮，表示「我很擔心大家會覺得這個角色和我本人太像，因為我沒那麼熟悉美國口音，所以完全不會覺得尷尬，但變成英國或是倫敦腔時，讓我非常抓狂，很擔心大家覺得那就是我本人！」這也讓他在準備時，對於角色加倍苛刻與用努力。

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▲《抓馬戀人》由羅伯派汀森、千黛亞主演。（圖／采昌提供）



當羅伯派汀森試圖想深入探討劇本時，也因為擔心冒犯身兼編劇的導演克里斯多佛博格利，因此時常打電話尋求千黛亞的幫助，丟出各種讓他焦慮的問題，甚至曾經通過長達兩小時的電話。

羅伯派汀森回憶「有一場對手戲快把我逼瘋，寫了一頁又一頁的文本分析，最後我在拍攝前一晚打給千黛亞，把我的疑惑全都告訴她，整整兩個小時，而她非常冷靜地讓我明白，那些台詞其實就只是字面上的意思。」羅伯派汀森的頻繁聯繫，也讓千黛亞開玩笑要他「閉嘴」，不過兩人卻也藉此培養出絕佳默契與火花。

▲《抓馬戀人》由羅伯派汀森、千黛亞主演。（圖／采昌提供）

《抓馬戀人》在美國與台灣上映之後，不僅引爆社群口碑，獲得熱烈討論與盛讚，票房也開出亮眼成績。本片在全美上映，首週末便斬獲1430萬美元，讓千黛亞被譽為「新一代獨立電影票房女王」。

台灣方面，上映首五日票房也突破1250萬新台幣佳績，是出品公司A24繼《宿怨》與《媽的多重宇宙》之後，在台創下的最佳開片票房。打破傳統愛情喜劇，充滿戲劇效果並完美融合黑色幽默的原創內容，讓本片成為今年至今討論度最高的作品之一。

▲《抓馬戀人》由羅伯派汀森、千黛亞主演。（圖／采昌提供）

羅伯派汀森也表示「這部電影其實是在邀請觀眾，讓內心與理性之間展開一場誠實的對話。它沒有清楚明確的道德結論，每位觀眾都會被鼓勵去面對這些問題，並思考自己的立場。」



《抓馬戀人》劇情描述某個秋日午後，查理（羅伯派汀森飾）在咖啡廳被專注在讀書、戴著耳機的艾瑪（千黛亞飾）深深吸引。手足無措的他，鼓起勇氣上前搭話，卻因艾瑪一時沒聽清楚，讓這場邂逅意外地笨拙又可愛，瞬間成為災難級的浪漫開場。

▲《抓馬戀人》由羅伯派汀森、千黛亞主演。（圖／采昌提供）

不過，命運卻從這一刻起，悄悄牽起了兩人的緣分，從燭光晚餐的悸動、在書店裡的甜蜜窩心時刻，直到在深夜博物館獻給彼此的第一個吻…。兩年日子當中，他們共享無數笑聲與心動時刻，深信彼此就是生命中那個「對的人」，並決定攜手步入婚姻的嶄新篇章。

就當婚禮如火如荼籌備之際，一場與好友夫妻麥克（馬蒙杜亞提飾）與瑞秋（艾拉娜海姆飾）的聚會，原本只是輕鬆相聚試酒，麥克與瑞秋卻在這時提議大家各自說出「自己做過最糟糕的一件事」。當輪到艾瑪坦白她那段不為人知的過往時，這個震撼全場的秘密，不僅讓眾人難以置信，更讓查理開始重新審視彼此的關係。在「我願意」的這條路上，他們的愛情，即將面臨前所未有的考驗…。