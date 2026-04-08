林倪安控朱宇謀惡行！　知名女歌手也爆受害「喝醉險遭侵犯」還原情況

記者孟育民／台北報導

前偶像男團Gentleman成員朱宇謀（Wish），近日遭前女友林倪安指控涉及劈腿、約砲及施暴、酒駕等行為。林倪安今（8）日召開記者會，首度公開兩人交往內幕，更數度哽咽，坦言：「我知道要勇敢，想用自己的經驗提醒女生，不要遇到這樣的人。」現場除了公開多張對話截圖，更連線一名受害女「小點點」（化名），雖未公開對方身份，事後證實該名女子是位女歌手。

▲林倪安連線Call out。（圖／記者黃克翔攝）



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林倪安進一步指控，交往期間多次發現男方隨身攜帶大量保險套，包括車內與隨身包中皆有，甚至多達10個，更抓包男方回家後衣服下擺有白色不明黏液，並懷疑其有約砲行為。小點點更指控朱宇謀在朋友的局對她毛手毛腳，「因為我喝醉了，他就留下來，他就嘗試脫掉他的褲子，想對我做什麼，我清醒後請他馬上離開，我真的嚇到，後來聽很多朋友說，他很常對別人做這種事。」

▲點點出面指控。（圖／林倪安提供）

相關指控時間點集中於去年12月至今年3月期間，與林倪安所稱交往時間有所重疊。對此，點點指出，當時並不知朱宇謀已有女友，對方對外皆以單身自居，身邊友人甚至曾試圖替其介紹對象。

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