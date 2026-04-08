《青你2》金子涵崩潰！　痛訴「再逼我就全說出來」曝數度想輕生

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸27歲女星金子涵曾在選秀節目《青春有你2》中大放異彩，然而，她卻於去年4月閃電宣布退出演藝圈，甚至還剃成平頭、身形暴瘦，身心狀態引發關注。她8日突然再度發文，大呼「不要再逼我了」，直指有人在陷害自己，PO文掀起熱議。

▲金子涵在宣布退出演藝圈後，突然剃成平頭。（圖／翻攝自微博）

金子涵在去年引退後，身心狀況急速下滑，不僅突然剃平頭，體重還跌破50公斤。雖然她曾稱自己只是厭倦了長髮，而其家人也否認罹病之說。但金子涵後來又被發現疑似自殘、去精神科就診，她還曾發文指控：「一直都有那麼一個人在暗處，為了可以操控我，做著一些違背道德的事情。」

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▲金子涵曾發文控訴有人為了控制她，一直在做違背道德的事。（圖／翻攝自微博）

距離上次發文事隔一個月，金子涵8日又再度發聲，指出先前有關於自己的所有揣測，都是「那個人」刻意錯誤引導，而她目前已經知曉對方的身份，她也痛苦直呼：「這些年來所有的逼迫，包括身體的疼痛，我都忍了！但是這幾年的頭痛好幾次我都想去死！不要再逼我了！如果再逼我，我就把所有的都說出來！」一番話引許多粉絲和網友感到擔憂。

▲金子涵再次發文。（圖／翻攝自微博）

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