劉修甫演15歲自閉天才…認借鏡「韓劇禹英禑」　三寶媽丁寧超有感

記者黃庠棻／台北報導

果陀劇場《深夜小狗神秘習題》將於五月底感動登場，這個故事從15歲的天才克里斯多福展開，他是一位數學能力和邏輯思考很強的青少年，一開始出於善意的想「鄰居家的小狗死掉了，我要去找到底誰殺死牠的！」

▲《深夜小狗神秘習題》由劉修甫、丁寧、狄志杰主演。（圖／果陀提供）

這場冒險之旅，除了有偵探推理的線索，更帶出了他和父母的原本沒處理好的情感和情緒，藉由解謎的過程，層層剝解他內心斷層的親情風暴，也是一場與內心和父母和解的旅程。

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新生代演員劉修甫演出患自閉症的主角，他把克里斯多福的心靈，想像成一座很漂亮特別的花園，但別人看不懂，這是一塊與世隔絕的淨土，充滿著各種一般人沒見過的植物「連種植的方式都不同，鮮豔又奇幻。」劉修甫透過飾演這個角色「希望在保護這個花園的同時，也邀請大家能夠看一眼這片景色。」

▲《深夜小狗神秘習題》由劉修甫、丁寧、狄志杰主演。（圖／果陀提供）

為了更懂主角的內心世界，劉修甫還去看了日本自閉症作家東田直樹的散文集，他在13歲、與克里斯多福年紀相仿時寫的自述《我想變成鳥，所以跳起來》一書，提供劉修甫很多超乎想像的智慧和勇氣，給他很多運用在角色上的線索。

劉修甫提到，當初第一次看完劇本時，光是文字就看到哭，他看到這個自閉症少年的夢想，他的脆弱和純真的一面，「大腦卻困在這樣的身體裡，感受隔絕在世界之外的孤獨，仍沒有抹滅尋找真理的勇氣。」

▲《深夜小狗神秘習題》由劉修甫、丁寧、狄志杰主演。（圖／果陀提供）

獲選戲中最吃重的角色，劉修甫表示「這是我第一次舞台劇甄選試戲，當時儘量保持玩心！」有趣的是，導演更讓他嘗試飾演媽媽一角，可從母親的觀點看劇本，才能體會不同角色的立場和難處。

演出自閉症少年一角，對劉修甫來說，很吸引人也非常具有挑戰性，他認為，克里斯多福能量很強、台詞量很大，非常需要體力和專注力，而且有很多數學方面的台詞，主角更因為自閉症的關係，無法像一般人一樣溝通「數學是讓他感到安心的方式，有規則、永遠不會變，不像人講話背後還另有意義。」他期待可以演活他的世界和屬於他的安全感。

▲《深夜小狗神秘習題》由劉修甫、丁寧、狄志杰主演。（圖／果陀提供）

劉修甫提到，他很欣賞朴恩斌在《非常律師禹英禑》飾演自閉症天才律師的演技，他觀察過她的肢體有許多特定的節拍，還有她眼神細小的快速移動。「禹英禑」這個角色跟克里斯多福一樣，對某些事情有異於常人投入的「興趣」，《非常律師》裡的是法律條文，《深夜小狗神秘習題》則是數學，這兩個領域都具有一定可遵循的規則。

兩齣戲主角卓越的領域，讓他們被稱作「天才」，劉修甫認為：「許多人的興趣，不一定是傳統定義下的聰明，只要被尊重且好好運用，都非常棒。」他強調「如果演這部戲能讓別人看到那種感動，我覺得很有意義！」

劉修甫感嘆「在某個年紀，會覺得世界不理解自己，就算用很大的努力跟這個世界溝通，似乎還是會被誤解……」他覺得這是青少年時期很容易遇到的狀況：「好像喊得很大聲，但是一點用處都沒有！」

劉修甫強調「看完這部戲，能夠給你很多勇氣！」克里斯多福的焦慮、恐懼與固執很赤裸，戲中這種真實的崩潰與掙扎，能提供青少年各種不同的視角，「讓你能從這些視角，去理解你所以為的世界。」若同樣感到迷惘的青少年，能感受到展現脆弱不丟臉，「它是成長的一部分。」

身為三寶媽、在《深夜小狗神秘習題》飾演自閉症少年媽媽的丁寧，更力推家長跟青少年一起來看「看完後，家長會理解，其實很多事不是只有孩子的問題。」

丁寧強調，家長會深入體會「孩子心中的苦是什麼。」同時，她認為，孩子在看這齣戲的時候，也可以透過克里斯多福的世界去反思自己，進而讓孩子意會「其實有很多東西我不懂、很脆弱、會逃避，那都是很正常的生命過程。」

丁寧笑說，家長看完戲回家，面對小孩做出讓父母翻白眼的事，「可能就會慢慢把白眼翻回來了。」因為父母終於明白，有時候孩子的問題，從大人的角度可能無法理解。