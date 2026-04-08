依依浴室自拍「曬超巨孕肚」　產前身材曝光網讚：漂亮媽咪

記者王靖淳／綜合報導

依依（陳依依）和藝人納豆（林郁智）2024年完成結婚登記，去年底驚喜公開懷孕喜訊，透露腹中寶寶是女生。平時會在社群記錄生活的她，昨（7）日在IG曬出浴室拍的近照，大方展現渾圓孕肚，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲依依。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

透過依依分享的照片可見到，她身穿一套淺色的居家睡衣套裝，將上衣下半部的鈕扣解開，巧妙地突出了孕肚輪廓，雖然孕肚相當大，但從她露出的腹部肌膚來看，狀態維持得相當緊緻、透亮，整體呈現出自在且放鬆的氛圍。儘管挺著巨大的孕肚，但依依的身材線條依然顯得纖細，並用雙手輕撫孕肚下方，展現出對即將到來新生命的期待。

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▲依依PO孕肚照。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

依依在文中感性地向大家分享，她內心始終堅持一個原則，那就是「就算即將變成媽媽，我也還是那個愛美的精緻girl」，她也不忘在文中提醒所有正在奮鬥的人，無論現在身處什麼樣的生命階段，「不管你是什麼身分，記得要提醒自己，你辛苦了，但也別忘了好好愛自己。」貼文及照片曝光後，湧入大批網友留言讚道「漂亮媽咪」、「你是最美的」、「還是非常漂亮的媽媽。」