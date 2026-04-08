韓國啦啦隊爆出走潮　李多慧「人生是自己去選擇」

記者葉文正／台北報導

李多慧今年在台灣接下２０個代言，今天又出席棒棒冰的活動，提到球季開始，雖然很開心，「但是我覺得體力越來越不好，越來越老，２３歲來台灣，來了三年，體力不一樣了，應援時候比較累。」被問到韓援大舉攻台，李多慧表示，她喜歡在台灣工作，至於其他啦啦隊，她則說「每個人人生要有自己的選擇。」

▲李多慧 談到韓國啦啦隊出走潮。（圖／記者湯興漢攝）

提到體力下降，李多慧笑說，「我２３歲的時候好厲害，比賽結束，還想要再比賽的感覺，這幾天比賽後，沒辦法，只能快點睡覺，最近沒有夜生活，都很早睡，現在都兩點睡覺，很早，以前只睡四個小時，都是四點睡，最近兩點睡，媽媽還嚇到，你怎麼這樣？五個小時睡覺，算多了，我在家時候比較忙，每天作飯，還要洗碗洗鍋子，還要打掃，保養，管理運動，就差不多一點半了。」接著還早上七點起床，因為太忙了。

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▲李多慧 表情豐富。（圖／記者湯興漢攝）

李多慧今年有２０個代言，錢都是存起來，用在儲蓄，都沒有投資，她解釋，「我不喜歡在外面玩，錢都是存起來，最大開銷就是買衣服跟買化妝品，買最多是蝦皮，我是ＶＩＰ，未來想要買車子，也想要代言，甚麼牌子都可以，自己喜歡大的車，可以去露營。」

▲李多慧 拿茄子袋。（圖／記者湯興漢攝）

至於韓國是否有球隊找她回去應援？她笑說：「去年時候有，但我沒有回去，不想要去，因為比較喜歡在台灣工作。」至於韓國啦啦隊現出走潮，李多慧也：「我都在台灣工作，不回韓國工作，我覺得每個人想法不一樣，自己人生自己選。」

李多慧很喜歡學台語，目前學的還不夠，「台語很多很難，要一直學，今天學了希望大家疼惜我，我要每天學一句話，想要變成台灣人的感覺，台灣的教我媽媽很愛炒飯，我很水，我很古錐，陸續都在學，來台灣大概三年了，今年每天要求學一句話，都是公司的人教我。」