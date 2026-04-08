李多慧代言冰品大爆料　「我媽媽最愛炒飯」

記者葉文正／台北報導

李多慧今年在台灣接下２０個代言，今天又出席棒棒冰的活動，她笑說媽媽即將來台灣過生日，也要帶媽媽去宜蘭玩，今天她又爆「媽媽最愛台灣的炒飯。」隨便一家炒飯他們都愛吃。

▲李多慧 代言冰品 50 週年暨新品發布會。（圖／記者湯興漢攝）

李多慧今天代言百吉棒棒冰，她提到，其實韓國有類似的冰，「韓國冰棒比較有清爽的味道，台灣的很特別，有布丁，沙士的味道，還有紅豆味道，台灣特別多味道，更好吃。」

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▲李多慧活力滿滿 。（圖／記者湯興漢攝）

李多慧也說以前就常常吃，媽媽給我獎勵也會給棒棒冰，一次會吃到三支，台灣我最喜歡沙士口味，韓國沒有沙士，像是汽水跟可樂，很好吃，台灣沙士也很好喝，第一次來台灣喝過後，不知是甚麼味道，越來越可以接受，身體會健康的感覺。

▲她說媽媽即將來台過生日。（圖／記者湯興漢攝）

她也提到，媽媽體力比我更好，因為媽媽喜歡跳舞，是跳舞老師，媽媽體力很好，下大雨，媽媽跟我都喜歡淋雨，但是媽媽更喜歡。

▲她喜歡在台灣工作。（圖／記者湯興漢攝）

李多慧準備帶媽媽去山上露營，媽媽快來了，下個禮拜，來過生日，也會帶媽媽出國，下周她來，「我們一起去宜蘭玩，媽媽來比較喜歡吃炒飯，因為台灣炒飯鍋氣很有，韓國也好吃，但是台灣的更好吃，一般的就很好吃。」