曾合體車銀優！挪威小王子三度訪台「中文狂喊愛你」　開唱日公開

記者黃庠棻／台北報導

以溫暖嗓音與真誠創作擄獲全球樂迷的挪威創作歌手Peder Elias，正式宣布將帶著全新巡演《Northern Lights》回到台北與樂迷見面，他將於5月29日在台北西門町WESTAR舉辦《Northern Lights Tour 2026》台北站。

▲Peder Elias第三度來台開唱。（圖／So Wonderful提供）

Peder Elias與台灣樂迷之間已建立起深厚且獨特的情感連結，每次來台演出都留下滿滿感動，上次造訪則是在台上不斷用中文對粉絲喊「愛你！愛你！」，也因此台北成為他最難忘的巡演站點之一。

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自首次來台演出之後，Peder Elias與台灣樂迷之間逐漸培養出熟悉又親近的默契。無論是在大型音樂節散發活力，還是在專場演出中的近距離親暱互動，每一次的現身都展現了他獨特的親和力，也讓他在台灣累積了穩定且熱情的支持。

▲Peder Elias第三度來台開唱。（圖／So Wonderful提供）

去年底，Peder Elias推出全新EP《Northern Lights》，並展開同名巡演計畫。新作品延續了他一貫溫暖的音樂色調，同時加入更多成熟與內省的情感層次，以輕柔卻堅定的旋律描繪成長、關係與生活中的細微時刻。《Northern Lights》也象徵他音樂旅程邁入新的階段，從早期帶有青春氣息的作品，逐漸走向更沉穩而細膩的音樂靈魂。

近年在全球人氣持續上升的Peder Elias，持續為樂迷帶來旋律細膩、情感真摯的作品，代表作包括〈Loving You Girl〉、〈Bonfire〉、〈Paper Plane〉等歌曲，精準捕捉了青春、愛情與日常情緒中的微光。

▲Peder Elias第三度來台開唱。（圖／So Wonderful提供）

Peder Elias的跨界魅力同樣驚人，曾與同樣來自挪威的電音製作人 Alan Walker 合作單曲〈Who I Am〉，也與韓國藝人車銀優推出合作曲〈Hey, Hello〉，跨國合作讓他在歐洲與亞洲成為近年備受矚目的流行男聲。

這次三度來台舉辦專場，除了帶來最新作品，也將演唱多首樂迷熟悉的歌曲，期待與台灣樂迷再次一起歡笑、大聲合唱，打造一個如極光般燦爛難忘的夜晚。活動將於 4/13 下午 1 點於 TicketPlus 遠大售票正式開賣，票價為新台幣2380、1880以及愛心/陪同席 1000元。