三金歌王睽違17年開唱「有望全球巡迴」　幕後推手竟是《甄嬛傳》的他

記者蔡琛儀／台北報導

「三金歌王」文章日前在珠海開唱，是他睽違17年重返舞台的演出，演出為自己打幾分？他謙虛表示：「第一場很多細節可以做更好，雖然演出的狀況，還是有很多小瑕疵，但這就是live演唱會，現場演出不會永遠是十全十美的。」原本他2024年要在台灣開唱，沒想到演出前因急性青光眼及嚴重白內障緊急開刀，因此取消演出，他坦言對台灣歌迷有虧欠，許願5月20日生日唱回台灣。

▲文章日前在珠海開唱。（圖／翰森娛樂提供）

文章此次為了珠海演唱會，每次練唱跟彩排都使出全力，即使到聲音略顯沙啞，他仍全程投入，他笑說：「我嗓子很耐磨，要很久才會開嗓。」但經紀人擔心他喉嚨狀況，跑遍當地的涼茶鋪，沒想到文章卻說：「其實喝咖啡、喝啤酒也同樣有開嗓的效果，喝點啤酒，會更快進入狀態，高音更能飆上去。」

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這次演出的幕後推手是和文章長年合作的音樂人崔軾玄，崔軾玄是《後宮甄嬛傳》片頭曲〈紅顏劫〉作詞人，代表作無數，文章直言崔軾玄不僅是專業出眾的音樂人，更是一位「會把你一句話，當成一件事去完成的人。」文章在演唱會上說，是因為家人隨口說：「如果你可以在這裡開一場演唱會就好了。」說這句話的就是他的親大姊，崔軾玄也幫他圓夢。

▲▼ 文章與演唱會推手崔軾玄以及家人。（圖／翰森娛樂提供）

此外，他在朋友介紹下認識了演唱宮崎駿動畫電影《紅豬》主題曲的日本重量級音樂人加藤登紀子，也促成未來前往東京演出的契機，加藤登紀子更答應將文章的經典歌曲〈365里路〉重新填寫日文歌詞，讓文章能以不同語言詮釋這首代表作。除了東京，文章也規劃在美國、溫哥華、新加坡、澳門等地區開唱，至於台灣站，他透露還在找適合的場地，也希望票價設定在跟他生日同樣的520元，「就算虧本也要唱！」

而他的好友范怡文也將於珠海開唱，文章亦主動表示希望擔任嘉賓力挺，他認為范怡文是一位極為認真、值得被更多人看見的歌手，也期待用行動支持彼此。