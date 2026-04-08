暴雨瞬間轉晴！《戲說台灣》首辦見面會爆神蹟　粉絲驚：媽祖來了

記者黃庠棻／台北報導

三立電視長壽戲劇《戲說台灣》首度舉辦線下粉絲見面會，前進南投鹿谷小半天地區，為全新單元「小半天媽祖」舉行開鏡祈福儀式，並結合粉絲互動活動，吸引不少觀眾專程到場支持。

▲《戲說台灣》舉辦粉絲見面會。（圖／三立提供）

活動當天原本天氣不穩、現場從早降下暴雨未停，令劇組擔心不已。沒想到活動正式開始後天空竟逐漸放晴、陽光露臉，讓不少粉絲直呼「媽祖真的來了！」、「太神奇！」現場氣氛更加熱絡，也為粉絲見面會增添話題。

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▲《戲說台灣》舉辦粉絲見面會。（圖／三立提供）

本次活動集結《戲說台灣》多位演員到場與粉絲近距離互動，包括資深演員劉濟民、鍾天、吳帆、洪喻蕎、張峻曜，以及新生代演員江晏寧、許定南、陳詩縈、陳星、呂璦唯等人同台亮相。

▲《戲說台灣》舉辦粉絲見面會。（圖／三立提供）

演員們不僅分享拍攝「小半天媽祖」的幕後趣事，也與粉絲進行互動遊戲、合影留念，現場笑聲不斷。粉絲年齡層從三歲到八十歲都有，有人特地從外縣市前來，只為一睹演員風采，直呼「終於可以近距離看到戲說台灣演員，真的很感動」、「從小看到大，今天終於見到本人」、「從高三看到三高」。

活動現場也安排地方文化體驗，包含小半天地區代表性的孟宗竹竹藝DIY，演員們也親自下場體驗製作，與粉絲一起動手完成作品，互動氣氛熱烈。

▲《戲說台灣》舉辦粉絲見面會。（圖／三立提供）

新生代演員江晏寧、陳星表示「第一次參加粉絲見面會相當緊張，但看到粉絲熱情支持十分感動，也更期待接下來的單元拍攝。」；資深演員鍾天、吳帆則分享，《戲說台灣》陪伴觀眾多年，很開心能透過這樣的活動與粉絲面對面交流，感受到觀眾長期支持的力量。

《戲說台灣》多年來以台灣民間信仰與鄉土故事為主軸，陪伴觀眾走過不同世代，累積深厚收視族群。此次首度舉辦線下粉絲見面會，不僅讓觀眾從螢光幕走進拍攝現場，也透過與地方產業合作，拓展節目影響力。未來節目也將持續結合在地文化、農產品與觀光景點，打造戲劇與地方共榮的新模式，持續以台灣故事感動觀眾，邁向下一個全新階段。