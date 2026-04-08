《樂來越愛你》10年了！交響音樂會登高雄　「絕美指揮家」背景超狂

記者黃庠棻／台北報導

當熟悉的旋律再度響起，當城市燈火與星光重新映照在大銀幕上，《樂來越愛你》（La La Land）將以最迷人的方式，再次回到觀眾眼前。由達米恩查澤雷執導的這部浪漫歌舞經典，今年正式迎來上映10週年。

▲《LA LA LAND IN CONCERT》樂來越愛你電影交響音樂會即將到高雄舉辦。（圖／54 Entertainment提供）

為紀念這部感動全球影迷的作品，《LA LA LAND IN CONCERT》樂來越愛你電影交響音樂會將於8月1日、8月2日在高雄流行音樂中心浪漫登場，由備受矚目的新生代指揮家與作曲家艾辛艾丁戈茲（Esin Aydingoz）率領國際樂手組成的爵士樂隊、台北愛樂管弦樂團，現場演奏全片配樂，帶領觀眾再度沉浸於米雅與賽巴斯汀交會、相愛、錯過與成全的夢幻時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《樂來越愛你》。（圖／54 Entertainment提供）

《樂來越愛你》自上映以來，即被譽為「每個人一生至少該看一次」的現代電影經典。電影講述一名懷抱爵士夢的鋼琴家，與一位努力追尋表演舞台的女演員，在洛杉磯這座繁星之城相遇，在愛情與夢想之間彼此靠近，也彼此拉扯。

▲《樂來越愛你》。（圖／54 Entertainment提供）

它不只是愛情故事，更是一封寫給追夢者的情書，也是一段關於青春、選擇與遺憾的溫柔告白。電影當年一舉拿下奧斯卡6項大獎，包括最佳導演、最佳女主角、最佳原創配樂與最佳原創歌曲，至今仍是無數影迷心中最無可取代的心頭好。

▲《樂來越愛你》。（圖／54 Entertainment提供）

而《樂來越愛你》之所以令人難忘，不只是因為萊恩葛斯林（Ryan Gosling）與艾瑪史東（Emma Stone）在銀幕上閃閃發亮的化學反應，也不只是那場令人回味無窮的經典踢踏雙人舞，更因為它擁有足以封存情感、牽動記憶的電影配樂。

▲《樂來越愛你》。（圖／54 Entertainment提供）

由奧斯卡得主賈斯汀赫維茲（Justin Hurwitz）操刀的音樂，從《Another Day of Sun》、《Someone in the Crowd》到《City of Stars》，早已不只是歌曲，而是電影裡另一個主角。那些旋律承載了愛情的靠近與遠離、夢想的閃耀與幻滅，也讓觀眾在多年後再度聽見時，依然能瞬間被帶回那個關於追夢與心碎的世界。

▲《樂來越愛你》。（圖／54 Entertainment提供）

此次電影交響音樂會，將完整呈現大銀幕放映與現場交響樂同步演出的沉浸式體驗，讓觀眾不只「重看」《樂來越愛你》，更能重新感受這部電影如何用音樂說故事、用旋律打動人心。當爵士樂、交響樂與電影畫面在現場交會，屬於《樂來越愛你》的浪漫與魔法，也將再次發生。

▲《樂來越愛你》。（圖／54 Entertainment提供）

本次演出特別邀請新生代國際指揮家與作曲家艾辛艾丁戈茲擔任指揮。來自土耳其伊斯坦堡的她，畢業於美國伯克利音樂學院，並曾擔任該校影視配樂系副主任，活躍於電影、電視、動畫、電玩與音樂劇等多元領域。

▲《LA LA LAND IN CONCERT》樂來越愛你電影交響音樂會即將到高雄舉辦。（圖／54 Entertainment提供）

2024年，艾辛艾丁戈茲因為替Netflix影集《星期三》（Wednesday）中的《Paint It Black》打造大提琴編曲而入圍葛萊美獎，作品更登上《告示牌》古典榜冠軍，展現驚人的音樂敘事力與跨界實力。值得一提的是，艾辛曾受《樂來越愛你》原作曲家賈斯汀赫維茲本人邀請，在波士頓指揮《LA LA LAND IN CONCERT》，是少數曾與這部作品核心創作者直接合作、並成功將其音樂魅力帶上舞台的指揮家之一。

▲《LA LA LAND IN CONCERT》樂來越愛你電影交響音樂會即將到高雄舉辦。（圖／54 Entertainment提供）

除此之外，艾辛艾丁戈茲也曾擔任皮克斯動畫《可可夜總會》美國全國巡演電影交響音樂會的音樂總監與指揮，並指揮《獅子王》電影交響音樂會等多部大型現場演出。無論是細膩情感的掌握，還是影像與音樂同步的節奏控制，艾辛都展現了極高水準，也讓這場10週年紀念演出更加令人期待。

10年過去，《樂來越愛你》依然閃耀，依然溫柔，也依然讓人心碎。它提醒我們，在現實面前，夢想也許不總能被完整擁有，愛情也未必會停留在最美好的時刻，但那些曾經發亮的片刻，仍然足以照亮我們很久很久。這一次，就讓我們在現場交響樂的擁抱中，再次走進那座屬於夢想與愛情的城市，重溫《樂來越愛你》最令人沉醉的銀幕時刻。