林倪安控朱宇謀劈腿施暴！露面哭訴「公開獵豔名單」抓包衣服沾白色黏液

記者孟育民／台北報導

前偶像男團Gentleman成員朱宇謀（Wish），近日遭前女友林倪安指控涉及劈腿、約砲及施暴、酒駕等行為。林倪安今（8）日召開記者會，首度公開兩人交往內幕，更數度哽咽，坦言：「我知道要勇敢，想用自己的經驗提醒女生，不要遇到這樣的人。」

▲林倪安出面指控朱宇謀。（圖／記者黃克翔攝）

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林倪安表示，兩人為大學學長學妹關係，從去年8月才交往，交往期間都同居，因對方身為演藝圈人士，雙方決定對外低調處理戀情。然而她指出，男方後期態度轉變，不僅貶低她「有負評的網紅」，更出現言語辱罵與情緒控制，甚至曾有動手捏人等行為，讓她長期承受精神壓力。

她進一步指控，交往期間多次發現男方隨身攜帶大量保險套，包括車內與隨身包中皆有，甚至多達10個，更抓包男方回家後衣服下擺有白色不明黏液，並懷疑其有約砲行為。分手前，男方以返家為由搬離，實際卻與他人約會，雙方於今年3月正式分開。

▲林倪安談到和朱宇謀交往始末。（圖／記者黃克翔攝）

林倪安表示，目前已封鎖朱宇謀，事發後男方曾透過共同朋友聯繫，並提出以金錢補償，希望她不要公開負面內容。她也表示，期間陸續接獲其他女性私訊，指控遭遇不當對待，包含試圖侵犯等情形，初步統計人數接近10人，身分涵蓋女歌手、女網紅、綜藝節目通告藝人及模特兒等。

林倪安透露，自己與朱宇謀認識長達20年，從大學時期一路到出社會皆有往來。她坦言，早已知道對方過去更換女友的頻率偏高，甚至曾親口表示「每個女生的保存期限都只有一年」，但當時仍認為對方隨著年紀增長，應已有所改變，「以為他到了這個歲數，不會再這樣對我。」

▲林倪安強調所說都是經過查證。（圖／記者黃克翔攝）

林倪安目前已申請保護令，被問到施暴部分是否有驗傷？她則說：「我有做初步檢查，這部分尊重警察調查。」對於林倪安控訴，目前朱宇謀尚未有回應。