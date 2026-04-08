BTS柾國親回比中指爭議：不覺得我有錯！　道歉粉絲「我不是完美的人」

記者田暐瑋／綜合報導

BTS成員田柾國（Jung Kook）2月26日在直播中對朋友豎中指、說髒話，引發不小爭議，8日他首度回應此事，表示不認為自己言行有原則性錯誤，但為照顧部分粉絲感受仍願意道歉：「如果這讓你們感到不適，希望能指正我，我會接受。」

▲BTS柾國親回比中指爭議。（圖／翻攝自韓網）



田柾國8日開直播和粉絲互動，提到日前在微醺狀態下比中指及說髒話爭議，坦言不認為自己的行為有錯，這些行為是因為與朋友開心互動而產生的，並未有意冒犯粉絲，「我之前從未展現過這樣的樣子，所以我在想，對於ARMY來說，看到我這樣會不會感到不舒服，如果有讓 ARMY感到不舒服的地方，我想說聲抱歉，我會自我克制，當天我可能太開心了，真的很抱歉。」

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▲BTS柾國親回比中指爭議。（圖／翻攝自韓網）



此外，田柾國也批評了一些惡意剪輯的報導，直言這些扭曲了他的原意，接著提到戒煙一事，透露公司和成員們會討論直播爭議，「我只是想誠實地表達自己，如果我有錯，我願意承認。我一直是真心的，想要做得更好也是因為你們。我不敢說自己是個好人或正確的人，但我對你們的感情是真誠的。」

