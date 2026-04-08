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童年神作回歸了！國家影視聽中心推「芭比系列」　經典片單全公開

記者黃庠棻／台北報導

國家影視聽中心為全年齡觀眾推出的帶狀節目「童心電影院」，四月起讓粉色浪潮席捲影廳，千禧年間風靡全球的「芭比系列動畫電影」正式降臨大銀幕。

▲國家影視聽中心推出「童心電影院：百變芭比」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲國家影視聽中心推出「童心電影院：百變芭比」。（圖／國家影視聽中心提供）

「童心電影院：百變芭比」選映經典名著改編之作，以及原創的精彩冒險，芭比化身為閃亮亮的演員變身成公主、仙子、美人魚、歌星搭配多首經典音樂；只有你想不到的，沒有芭比做不到的。

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2001年第一部以3D電腦動畫製作的芭比動畫電影《芭比與胡桃鉗的夢幻之旅》以DVD、VCD和VHS等形式發行全球。為了鼓勵學跳芭蕾舞、害怕上台演出的小凱莉建立自信，芭比和小凱莉講起了克萊拉和胡桃鉗聯手作戰，成功擊退鼠王的精彩故事。

▲國家影視聽中心推出「童心電影院：百變芭比」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲國家影視聽中心推出「童心電影院：百變芭比」。（圖／國家影視聽中心提供）

片中的舞蹈動作首開動畫電影的技術先河，邀請紐約市芭蕾舞團的芭蕾舞演員演出，以動作捕捉方式將真人舞姿匯入電腦製作而成；舞曲配樂則由倫敦交響樂團演奏柴可夫斯基所作的經典曲目《胡桃鉗》，絕對是「童心電影院：百變芭比」系列放映最具指標性的代表作。

《長髮公主芭比》（2002）改編自格林兄弟的經典童話《長髮姑娘》。動畫電影裡的長髮姑娘蕾蘋絲顛覆原版「公主等王子拯救」劇情，她用神奇畫筆畫出高塔外的世界，靠一己之力開創出未來的無限可能性，充滿啟發的現代觀點令人驚喜。

▲國家影視聽中心推出「童心電影院：百變芭比」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲國家影視聽中心推出「童心電影院：百變芭比」。（圖／國家影視聽中心提供）

原著來自彼得柴可夫斯基芭蕾舞劇《天鵝湖》的《天鵝湖公主芭比》（2003），以多段芭蕾舞演出深受觀眾喜愛，無論是深夜在湖邊和王子共舞，或是黑、白天鵝在舞會交錯演出的片段，都被無數影迷稱為「神作」。

而粉絲們呼聲最高的《真假公主芭比》（2004），改編馬克吐溫的小說《乞丐王子》，由芭比一人分飾兩角，同時演出高貴公主和村莊裡的女裁縫。作為芭比電影系列的首部音樂劇，安娜莉絲公主和裁縫艾麗卡交換身份、歡快歌唱，是很多影迷小時候和童年玩伴爭相模仿的共同記憶。

▲國家影視聽中心推出「童心電影院：百變芭比」。（圖／國家影視聽中心提供）

▲國家影視聽中心推出「童心電影院：百變芭比」。（圖／國家影視聽中心提供）

原創的奇幻冒險故事《芭比之夢幻仙境》（2005）、《芭比之夢幻仙境 美人魚芭比》（2006）則是必須一起搭配服用的閃亮姊妹作。花仙子愛莉娜突破重重考驗，一次又一次地阻止想要統治夢幻仙境露雲娜。

芭比系列電影不只故事、角色設計令人回味再三，精緻華麗的禮服造型更成為孩子們的夢想。國家影視聽中心自今年兒童節起，連續三個月選映「童心電影院：百變芭比」。

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