揭密《乩身》結局標題「藏佛意玄機」！10金句爆共鳴：正道比斜道難走

文／潘慧中

《乩身》每集開頭都有一個標題，說明當集發展的核心劇情。展開一看，分別是罪人、輪迴、奪靈、煉鬼、入魔、幸運、降世、化生。大致都是清楚明瞭的主題，但結局的「化生」有點似懂非懂，搜尋後才發現原來這兩字出自於佛教。

在佛教的概念裡，「化生」最耐人尋味的特徵，就是不同於胎生或卵生有基因、出身可以抱怨，化生純粹是業力的顯現。這正呼應了編劇想傳達的想法：凡人與魔的分野，從不在於出身是否清白，而在於一念之間的選擇。既然這世界沒有絕對善惡，人生就像一場不斷刷新的化生，當下模樣即業力的直接產物，每個模樣都是從自身覺悟「化生」出來的。這也意味著在善惡拉扯下，我們永遠有重塑自己的權力。

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▲《乩身》8集一次全上線。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）



「化生」還有個很酷的特點是出生即成年，一降世就得接收所有因果。這也近似編劇想說的，每個人當下的處境，並不是環境或出身「生」出來的，而是經過選擇後「化」出來的。就算選擇結果導致自己犯錯，也得用一輩子去償還、去承擔所有後果。能以這兩個字貫穿全劇，將因果、選擇與責任收束得如此精確，更讓結局有餘味無窮的後勁。

更多評論請看：台劇《乩身》完食心得「殺比鬼爛的人犯規嗎」！揭無解道德題：逃得了報應嗎

1. 一直執著生前的事情，死後很難解脫，該放手就放手吧。

2. 如果你們要為彼此好，就不要掛念過去，好好過日子。

3. 神明不能夠直接干涉人世，特別是那些人應該自己出來面對的問題。

4. 神不會影響人的自由意志，更不會教你該怎麼做。

5. 如果連法律都治不了他呢？他逃得了法律，逃得了報應嗎？

6. 如果運氣不好，你心態就要好，改運妙法兩個字，堅強！

7. 習慣沒有我的生活，然後把日子好好地過下去。

8. 法術不敵神通，神通不敵業力，業力不敵願力，所以一個有願望的人，才是世界上最強的人。

9. 正道比斜道難走，神就要比魔更不擇手段。

10. 替我好好愛這個世界，雖然它亂糟糟的，好像連神明都束手無策，但我想真正能改變世界的，可能是你我這些平凡人對未來的期望吧。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。工作相關請寄helenpan@ettoday.net