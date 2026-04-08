幫女兒修瀏海「失手剪成狗啃」！蘿莉塔PO大哭圖：媽媽對不起妳

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔成為人母後，不時在社群網站分享育兒日常。近日值得一提的是，她親手幫女兒修剪瀏海，沒想到竟然「失手」剪壞了，讓她一邊看著女兒的新髮型，一邊跟小孩說：「媽媽對不起妳！」

▲蘿莉塔失手剪壞女兒的瀏海。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



從照片對比可見，原本蘿莉塔女兒的瀏海長度及眉，模樣十分清秀，但經由她動刀後，孩子的瀏海長度竟大幅縮水至額頭一半以上的位置，且呈現不規則的缺角，她看完相當無奈，「一個失手不小心把瀏海剪成這樣⋯⋯⋯⋯。」

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▲蘿莉塔女兒的瀏海長度原本及眉。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔苦笑地說，「只有小孩可以駕馭狗啃（瀏海）」，雖然對於自己的技術感到抱歉，但粉絲依然稱讚她的女兒還是好可愛，還有網友暖心地安慰她：「再過幾天就長回來，當練習熟能生巧。」

▲粉絲安慰蘿莉塔別太自責。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



對此，蘿莉塔附上大哭的表情符號跟女兒道歉，「真的不是故意⋯希望快長回來」，顯見對失手一事仍感到既無奈又心疼。