72萬超辣實況主直播出意外！「後仰重摔在地」淚奔醫院：差點人沒了

記者潘慧中／綜合報導

有「隱乳女神」稱號的電競實況主阿樂（林妤臻）Instagram有72萬粉絲，最近直播玩遊戲時，竟發生驚險意外，導致整個人當場「飛出去」摔落在地。事後，她連忙就醫照X光，「玩個恐怖遊戲差點人沒了」，至今仍心有餘悸。

▲阿樂直播玩遊戲出意外。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



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在曝光的直播畫面中，阿樂正全神貫注地玩遊戲，未料下秒因突然被嚇到，導致她頓時失去重心，身體猛力向後仰，字幕更配上「飛出去」的字眼，驚險瞬間全放送，「這就是為什麼大家很想要看我玩恐怖遊戲，但我拒絕的原因。」

▲阿樂嚇到往後仰跌落在地。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



受傷後的阿樂隨即前往醫院檢查，並在社群網站曝光X光照，「我性感的翹臀差點骨裂。」她在回覆網友留言時坦言，跌落當下超痛「馬上哭出來」，且傷勢影響到日常生活，「現在躺著都痛。」儘管醫師告知沒有骨裂，但仍警告這種疼痛感會持續一個月之久，讓她心有餘悸。

▲▼阿樂回覆粉絲留言。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



面對這次意外，阿樂也展現幽默感笑問：「還是說其實我需要換一個好的椅子？讓我不會飛出去。」由於薦骨挫傷需要時間修復，她也暫時不能運動了，並向大家致歉表示最近行動會比較緩慢，請粉絲多多見諒。

▲阿樂的IG有72萬粉絲。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）