《逐玉》長信王男星爆無戲可拍！賣房回老家賣餃子　真實現況曝

記者陳芊秀／綜合報導

54歲大陸男星譚凱在古裝陸劇《逐玉》扮演「長信王」一角，雖戲份不多但演技仍令觀眾印象深刻。他過去因演出偶像劇《何以笙簫默》走紅，但年初被謠傳因「無戲可拍」被迫賣掉北京房產、註銷戶口，並回老家青島開餃子館維生。為此他曾親自闢謠，演藝現況曝光，原來還去拍短劇了！

▲譚凱在《逐玉》扮演長信王。（圖／翻攝自微博）

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▲譚凱因演出偶像劇《何以笙簫默》走紅。（圖／翻攝自微博）



闢謠退圈轉行：回青島是為盡孝

大陸陷入影視寒冬狀態，長劇開機率下跌，導致眾多演員傳出失業消息。而譚凱於年初2月被謠傳無戲可拍，退出演藝圈並賣掉北京房產、註銷戶口，回青島老家賣餃子。對此他霸氣回應「只有去世才會註銷戶口」，並強調北京房產與戶口均保留完好。另外他證實已經搬回家鄉青島定居，原因是母親年事已高且曾因病住院，因此決定調整生活重心「多陪陪家人」。至於引發熱議的餃子店，他澄清僅是興趣副業，並非謀生手段。

▲譚凱被謠傳因無戲可拍，賣房回青島老家開餃子店。（圖／翻攝自微博）

跨界主演短劇！3月剛殺青

譚凱以實際行動打破「無戲可拍」的負面傳聞。根據他在社群平台發布的動態，他接演短劇《特工大叔》並已於3月20日開機，同月29日火速殺青，僅花9天就完工。他在短劇扮演臥底間諜，故事描述男主角在潛伏調查跨國集團時身分暴露，意外與反派「靈魂互換」。

除了短劇演出，譚凱也在王楚然主演的古裝劇《明月錄》演出，該劇已經殺青。一連串新劇消息，也間接闢謠他退圈賣餃子的傳聞。

▲譚凱主演微短劇《特工大叔》，9天就拍畢。（圖／翻攝自微博）