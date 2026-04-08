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金鐘天王被打敗！曾國城揭「驚險彩排」內幕　差點求唐從聖退票

記者黃庠棻／台北報導

延續舞台劇《會演是英雄》三年巡演、累積6萬人次口碑的爆笑熱潮，全新續作「會演是英雄2」之《英雄所賤略同—Hero Emotion》（後簡稱：《英雄所賤略同》）強勢回歸。

▲《英雄所賤略同》由曾國城、鍾欣凌、唐從聖、康茵茵主演。（圖／英雄會文創提供）

▲《英雄所賤略同》由曾國城、鍾欣凌、唐從聖、康茵茵主演。（圖／英雄會文創提供）

本作集結金鐘綜藝六金天王曾國城、「國民婆婆」鍾欣凌、全能喜劇鬼才唐從聖以及百變舞台魅力女星康茵茵，四位實力派演員首度合體，將以脫口喜劇、漫才、情境劇與高度互動的沉浸式劇場形式，帶領觀眾一邊大笑、一邊學會「當代賤學」。

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談及創作《英雄所賤略同》的初衷，製作人唐從聖表示，從《會演是英雄》開始，該系列始終從生活出發「我們把生活中那些看似不起眼的小事，發展成段子、變成情境，從中找到趣味。」他指出，相較第一季著重「表演行動」，第二季則更深入內在觀察「成功的人其實都有一些隱藏版的『劍招』，這一集就是把它揭露出來，甚至教大家怎麼見招拆招。」

▲《英雄所賤略同》由曾國城、鍾欣凌、唐從聖、康茵茵主演。（圖／英雄會文創提供）

▲《英雄所賤略同》由曾國城、鍾欣凌、唐從聖、康茵茵主演。（圖／英雄會文創提供）

不僅內容升級，形式也全面進化，唐從聖形容本作為「沉浸式教戰喜劇」，直呼「這次不只是互動，而是讓觀眾實際參與，甚至成為演員。」整個劇場宛如一場實兵演練，每場演出都因觀眾選擇不同而產生全新發展「連我們自己都不知道結局會怎樣。」

曾國城再度回歸，直言該舞台劇系列最迷人的地方在於人生而會演「舞台上呈現的，其實就是生活中各種人與狀態。」他認為，透過表演能讓人更理解人際關係與處世方式「很多事情，其實是可以透過『演』，被整理得更清楚。」

▲《英雄所賤略同》由曾國城、鍾欣凌、唐從聖、康茵茵主演。（圖／英雄會文創提供）

▲《英雄所賤略同》由曾國城、鍾欣凌、唐從聖、康茵茵主演。（圖／英雄會文創提供）

曾國城也提到，曾經以為自己舞臺經驗這麼多年，很少演到慌亂，但他表示第一季首演前的曾經有過驚險的彩排，當時一度覺得作品可能失敗「那次內容太可怕，完全欲哭無淚，真心覺得可能會拜託唐從聖在隔天辦退票。」但也正因為這樣的壓力與未知，最終激發出演員之間的默契與爆發力，讓演出呈現出意想不到的精彩成果。

首次加入的鍾欣凌，則以「搖滾的心態」迎接這次挑戰，她笑說與熟識的演員合作「很像一群很熟的人在台上玩，一定會有很多火花。」她也期待透過更放鬆的狀態，與觀眾一起進入節奏「希望大家可以在劇場裡，輕輕鬆鬆笑兩三個小時。」

▲《英雄所賤略同》由曾國城、鍾欣凌、唐從聖、康茵茵主演。（圖／英雄會文創提供）

▲《英雄所賤略同》由曾國城、鍾欣凌、唐從聖、康茵茵主演。（圖／英雄會文創提供）

而擅長肢體表演的康茵茵，則將自己的身體語言帶進喜劇舞台，她表示過去就喜歡打破第四面牆的表演形式「這次完全不知道劇本會走到哪，反而更期待。」她也笑說自己「沒有偶包」，不論性感或搞笑都能全力以赴「肢體會是我的利器，也很期待在舞台上跟大家互相接球。」

舞台劇《英雄所賤略同—Hero Emotion》票價自800元至3600元不等，4月8日至4月21日推出限時超低75折早鳥優惠。巡演自7月起從台北城市舞台揭開序幕，7月24日至26日在台北演出，9月移師台中中山堂，10月底至11月初前進高雄衛武營戲劇院，11月21日參與台東藝術節於台東藝文中心演出，最終於12月26日至27日於桃園藝文中心展演廳壓軸登場，邀請觀眾走進劇場，在笑聲中學會人生的「應對之道」。

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英雄所賤略同曾國城鍾欣凌唐從聖康茵茵

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