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《乩身》內幕曝光！楊銘威搞笑金句「自己加的」　郭子乾肌肉係金A

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》由管偉傑、賴俊羽執導，洪偉才、莊淳淳監製，集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等實力派卡司，共同開啟一場橫跨人間與靈界的宿命之戰。

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》開播後成績相當亮眼。（圖／Netflix提供）

《乩身》於4月2日正式上線勢如破竹，在短短48小時內即空降Netflix台灣與香港影集每日排行榜第1名，榮登Netflix全球非英語影集排行榜（3月30日至4月5日）第6名，觀看次數達140萬、累計觀看時長達810萬小時。

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▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》開播後成績相當亮眼。（圖／Netflix提供）

不僅如此，在各地區也有亮眼成績，包含台灣、香港、泰國、馬來西亞、新加坡與多明尼加皆進入影集Top 10排行榜。影集上線後好評如潮，不少觀眾在上線首日一口氣追完8集，紛紛在社群上留言大讚「特效是有史以來台灣影集看過的天花板，媲美好萊塢等級」、「超好看，尤其是最後一題的大戰，害我哭慘」。

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》開播後成績相當亮眼。（圖／Netflix提供）

許多網友大讚柯震東的選角不二人選，柯震東也憑藉全新角色韓杰魅力掀起熱議「柯震東這個新角色好帥喔，天啊」等留言不斷，他自己也表示「看到大家熱烈討論的心情當然是非常高興，也很感謝大家的喜歡跟支持！杰哥很累但杰哥覺得非常值得！」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

最後一集韓杰與三太子大戰六梵，視為全劇的最高潮。對此，柯震東也大方分享最後一集與戴立忍之間的對戲「在拍最後大戰的時候其實在現場是需要靠導演的說明，去憑空想像特效會長什麼樣子，所以在用武器、在對打、在被攻擊時，需要思考不同程度的使勁跟痛苦，成果讓我非常驚艷也放心了當時的表演選擇。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

柯震東更表示「大戰的最後就交給三太子柏傑帥囉，韓杰先下班。不過這也是第一次跟寶哥（戴立忍）對戲，印象比較深刻有趣的反而是在市場跟大寶哥僵持的那場戲，因為現場的拍攝環境偶爾會聽到疑似小老鼠的聲音，讓我有點害怕，可是面對氣場很強的寶哥，還是得拿出杰哥的狀態去跟寶哥丟接球，非常過癮！」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

飾演三太子的王柏傑融合潮流、時尚、帥氣、雅痞元素的三太子受到網友強力喜愛，他表示相當開心「其實一開始接到這個角色的時候，就知道不能用太傳統的方式去詮釋，導演希望這個三太子是帶有現代感、甚至有點叛逆的神明，所以我在表演上也加入了一些比較貼近人的情緒跟節奏。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

王柏傑強調「大家看到的三太子是很帥、很潮的一面，但其實祂同時也背負很多責任，那種神性跟人性的拉扯，是我在詮釋時最著迷的地方。」對於觀眾熱烈迴響，王柏傑也表示「看到大家說『這是最帥的三太子』真的很開心，但對我來說，更重要的是大家願意相信這個角色存在在這個世界裡。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

由陳姸霏飾演的葉子，在韓杰身邊是一個溫暖的存在，她也開心地分享「非常感謝大家的支持，希望大家可以沈浸式的享受影集裡用心滿滿的細節，當然還有所有演員們的詮釋，謝謝大家喜歡。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

演出陰陽眼刑警張泯的楊銘威，在看到影集上線後受到許多觀眾喜愛也幽默地分享「非常感謝《乩身》這麼受到大家的喜愛，當初在看劇本就被太子爺跟韓杰帥到起雞皮疙瘩，還只是看劇本而已喔！沒想到拍出來更是另一個層級。一個好的作品能被大家喜歡，真的是幕前幕後當初所付出的努力跟辛苦沒有白費，謝謝大家！」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

不僅如此，張泯在影集中更有許多讓人會心一笑的台詞，例如張泯在最終大戰前夕看到六梵魔王降世天象時忍不住脫口說出「《怪奇物語》喔？」以及麻將七索都加入影集的台詞，楊銘威自己也表示「真的都是自己加的，不過有些被剪掉了。導演給我們很多空間即興發揮，我想說在這麼緊張的時候需要開點玩笑緩和一下。我相信很多刑警在辦案的時候也是這樣吧！還有默默加入一段『善良之槍』，也是我致敬周星馳。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

這次由陳以文飾演的陳七殺，將反派刻畫地鞭辟入裡，許多網友也被陳以文的犀利眼神懾服。他表示「老天爺給的好禮物，感搵啊。很為導演和監製感到欣慰和驕傲，他們全心投入了好幾年、一點一滴的完成，觀眾的喜愛與熱烈討論應該是他們付出心血最大的回饋。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

陳以文說道「面對各方熱烈的回應我很開心，陳七殺是我初次呈現武打動作佔比高的人物，而留言多半很正面、激勵、讚賞，在此就不多往自己身上貼金，我還是會持續精進努力。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

而本次出演神龍太子的郭子乾則笑說「謝謝大家喜歡《乩身》。我自己看到最印象深刻的留言就是在討論神龍太子的身材很厲害。我要跟大家說不要懷疑，肌肉都是真的，不是特效喔！」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

影集中善良的色鬼王小明角色性格突出，成為在韓杰身邊中的逗趣擔當。演活王小明的林鶴軒說「大家現在都不叫我王小明，直接叫我色鬼了，原本以為會被我嚇到，結果卻是被王小明逗到笑出來。有人覺得我太瘦了，跟原著的王小明有一點差別，但其實那時候的我已經是我那陣子最胖的時候了。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

不僅如此，林鶴軒也分享自己在社群上更釣出在《鬼才之道》飾演漂亮女鬼「同學」王淨的留言與鼓勵，說自己大愛王小明這個角色，而林鶴軒也以角色的狀態回覆說「終於有漂亮女鬼了！同學你好，我是王小明！」，王淨更打趣地回覆說「你好你好，我是…….同學？？」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

看到社群充滿《乩身》的討論，導演管偉傑表示「我自己有一種很特別的感覺，好像從這一刻開始，不只是我們在帶著這個故事往前走，而是《乩身》反過來帶著我們，準備航向一個未知的領域。」

管偉傑也分享在社群上看到的一個有趣故事「有人把《乩身》用手機播給自己供奉的三太子看，結果各地很多的三太子竟然跟自己的桌頭說，想跟劇中的三太子一樣，穿潮牌、塗指甲油、還要梳『柏傑頭』，我身為一個麻瓜，看到這個真的覺得非常奇妙也非常有趣，某種程度上，會有一種劇中的三太子，好像真的被各處分靈的三太子『認可』的感覺，這件事情讓我自己其實蠻興奮的。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

導演賴俊羽感謝地說「在《乩身》播映後，看到許多觀眾對於這部作品的熱烈迴響與討論，內心充滿了感激。作為一名影視創作者，能看到具有濃厚台灣本土氣息的題材與大家產生這麼深遠的共鳴，這對我與整個創作團隊而言，是最好的回饋。」

賴俊羽強調「你們的支持讓我們確認了一件事：台灣的文化、台灣的故事，絕對有能力打動人心。每一部影視作品的背後，都是無數人燃燒熱情的結晶。我們衷心希望這些用心的作品能被更多人看見，也誠摯邀請台灣的觀眾能持續成為本土影視產業最強大的後盾。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

許多觀眾與網友大讚特效場面非常用心，媲美好萊塢製作，對此特效指導郭憲聰也說「作品能被越多人看見才是最重要的，也希望大家能看見整個劇組的用心。且許多觀眾反覆觀看最後一集三太子現真身的畫面，因為視覺效果的設計能讓大家有反饋與喜愛，而感到衷心感謝，期待未來台灣能有更多類型的題材與劇本出現，讓台灣特效人才有更多發揮的空間。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

Netflix華語內容總監黃怡玫表示「《乩身》展現了製作團隊在敘事與視覺工藝上的突破，並成為台灣在地文化與世界級視覺特效融合的重要里程碑。我們很榮幸能與本地製作團隊合作，將深植於台灣民俗信仰的文化底蘊，轉譯為具備高度視覺張力、並能觸及全球觀眾的故事。本劇甫上線即獲得熱烈迴響，再次證明擁有深厚文化根基的原創內容，具備打動全球觀眾、引發共鳴的實力。」

▲《乩身》拍攝內幕公開。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》開播後成績相當亮眼。（圖／Netflix提供）

Netflix原創奇幻動作影集《乩身》，劇情講述韓杰（柯震東飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。

隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件，背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。

當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人，也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。究竟命運是早已註定，還是可以改寫？《乩身》全劇共8集現已於Netflix現正熱播。

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乩身柯震東王柏傑薛仕凌陳姸霏楊銘威陳以文

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