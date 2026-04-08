62歲郭子乾《乩身》肌肉照遭疑修圖？二頭肌炸裂本人親證：是真的

記者陳芊秀／綜合報導

柯震東主演的奇幻台劇《乩身》自2日播出後掀起追劇熱潮，劇中眾多演員的演出都是討論話題。其中62歲的郭子乾扮演反派「神龍太子」，一場與男主角的打戲更難得展現精壯身材，結果大家都在問：「這個肌肉是真的嗎？」本人也親自解答。

▲62歲郭子乾演出《乩身》神龍太子，一身肌肉身材被問「是真的嗎？」（圖／翻攝自臉書）

「神龍太子」二頭肌猛到像修圖

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據郭子乾曬出的劇照，他扮演「神龍太子」妝容邪魅，與柯震東飾演的「韓杰」在神龍殿展開正面對決，最令網友驚嘆的是，在對決柯震東手上法器「火尖槍」時，緊握武器的雙臂，呈現出極為清晰且厚實的肌肉線條，隆起的二頭肌與充滿張力的前臂，精壯程度讓人難以相信他已年過六旬。

肌肉是真的！郭子乾親認「皮肉錢難賺」

郭子乾在發文中幽默寫道：「大家看完《乩身》都來問哥，這個肌肉是真的嗎！？當然是真的。」證實這精壯身材是貨真價實的苦練成果。發文一出，留言串立刻湧入網友與演藝圈好友的驚嘆。

▲郭子乾親回外界好奇。（圖／翻攝自臉書）

包括藝人邰智源狂刷大拇指稱讚：「郭哥！強」有網友逗趣提問：「郭哥那黑眼圈是真的嗎？」郭子乾則大方回應：「那是畫上去的。」還有人好奇問「郭哥有沒有覺得年紀越大，錢越難賺……，之前是要學方言，現在換成皮肉錢！！！變成武打明星了！！！」郭子乾也笑回：「您蠻了解的。」網友紛紛形容「神棍也要練二頭肌」、「什麼都難不倒郭哥！太驚艷」。