逛明洞試穿衣服「高帥店員突小聲說一句話」！采子驚：小確幸

記者潘慧中／綜合報導

采子（謝采紋）近日飛往南韓旅遊，並在社群網站開心分享「第一天小故事」。原來她在明洞逛街時，意外被高帥店員小聲告白、並索要聯繫方式，這段異國插曲讓她心情大好，「就算旅遊前剛好長的一個臉頰大痘也沒關係了！」

▲▼采子分享旅遊小確幸。（圖／翻攝自Instagram／magic_in_me0727）



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采子7日在Threads透露，當天在明洞逛街在試穿衣服的時候，一名高帥男店員介紹到最後突然小聲地說「너무 이쁘다...（太漂亮了）」，隨後對方更以英文詢問：「But, are you a model? Because you’re really beautiful.（妳是模特兒嗎？因為妳真的很漂亮。）」

▲采子意外被搭訕。（圖／翻攝自Instagram／magic_in_me0727）



意外被搭訕後，采子透露對方後來還問了她的IG帳號，這段經歷讓她直呼「小確幸心情很好」。她笑說，出國前本來因為臉頰長了一個大痘痘讓她有些在意，但如今獲得讚美後，「也沒關係了。」看到有粉絲留言表示這種讚美能讓人開心一整天時，她也深有同感地回覆：「真的，這世界需要不吝嗇稱讚別人的人。」

▲▼采子因此心情很好。（圖／翻攝自Instagram／magic_in_me0727）



在分享旅遊插曲的同時，采子也曝光近況影片。照片中的她穿著黑色高領上衣，雙手托腮、眼神清澈地凝視鏡頭，展現出清新脫俗的氣質，也難怪會讓南韓店員驚艷到誤以為她是模特兒。