黃宣媽媽陳艾美開唱驚為天人　黃宣加入宋逸民揭背後原因

記者葉文正／台北報導

歌手黃宣近年在樂壇表現亮眼，而他的母親陳艾美，同樣擁有深厚的音樂實力與豐富的人生歷練。此次隨著STILL 我在這裡巡迴行動，她受邀前往馬來西亞古晉演出，用歌聲傳遞愛與盼望，感動現場眾多觀眾。

▲藝起發光陳艾美(左起)陳維齡與林照玉。（圖／藝起發光提供）

本次行動由宋逸民牧師與陳維齡師母領軍，帶領藝起發光團隊跨海同行，結合音樂與生命故事，進行文化與信仰的交流。陳艾美在聚會中以原住民詩歌獻唱，歌聲溫暖而富有穿透力，將自身經歷與情感融入旋律之中，讓不少聽眾深受觸動。

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▲陳艾美。（圖／藝起發光提供）

據了解，陳艾美過去曾在多項歌唱比賽中嶄露頭角，長年投入音樂與服事領域，足跡遍及不同地區。對她而言，音樂不僅是表演，更是一種生命的分享與陪伴。

▲藝起發光教會年底又將有大型節目。（圖／翻攝臉書）

值得一提的是，此次行程中，宋逸民也特別向黃宣發出邀請，盼望未來能有機會一同參與相關活動。消息一出，也讓外界對於這對母子在不同舞台上的連結與合作充滿期待。

陳艾美受訪時表示，自己一路走來，經歷過高低起伏，但始終相信音樂能成為祝福人的力量。我唱的不只是歌，而是我走過的人生。她也提到，能夠在不同階段持續用音樂影響他人，是一份難得且珍貴的使命。

此次跨海演出，不只是一次單純的音樂交流，更是一段關於家庭、信念與愛的延續。從母親的歌聲，到兒子的舞台，跨世代之間所傳遞的，不只是才華，更是一份持續流動的影響力。

隨著後續行動持續展開，外界也期待，這份從家庭出發的音樂與信念，能夠在更多地方被看見，帶來更多溫暖與感動。