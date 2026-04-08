才發生牛丼事件！　木村拓哉吃麵「手肘撐桌」又挨批…YT遭疑剪片

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星木村拓哉代言牛丼品牌雖然掀起熱潮，但廣告「伸舌頭」鏡頭遭到批評，近期更新YouTube影片，吃蕎麥麵的姿勢又引發議論。而他在台灣被稱為日劇大神，在日本的國民好感度極高，隨之而來的也是外界放大鏡檢視。

▲木村拓哉代言牛丼品牌掀轟動，廣告中進食「伸舌頭」一幕引發爭議。（圖／翻攝自IG）

據日媒《FLASH》報導，木村拓哉的YouTube自兩週前起，就不斷更新與太田光散步吃美食的影片。圈內人透露，兩人造訪吉祥寺的蕎麥麵名店，木村拓哉當時以靠著椅背的姿勢坐著，並且在右手拿筷時，手肘撐在桌上進食。對此，留言區出現一部分嚴厲批評「用手肘撐著吃飯不太好吧」、「如果沒有撐手肘吃就很完美了」

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▲木村拓哉YT新片造訪蕎麥麵店，進食時手肘撐桌上也引來部分網友批評。（圖／翻攝自YouTube）

另外據《女性自身》報導，木村拓哉近期在YouTube頻道的用餐畫面，出現「不自然剪輯」。有觀眾指出，木村拓哉每次要把食物送入口的瞬間幾乎都被剪掉，畫面直接跳到「已經吃下去」，不論是梅子氣泡飲、可樂餅還是炸豬排，全都出現類似情況，讓人感覺刻意避開關鍵畫面。相較之下，好友太田光的用餐動作幾乎是一鏡到底，從夾起食物到入口都完整呈現，因此木村拓哉的用餐鏡頭顯得突兀。疑似是他牛丼廣告帶來的負面評論，製作單位為了避免被放大檢視而做了「預防性處理」，然而仍有網友指出手肘撐桌進食不妥。

▲木村拓哉進食瞬間的畫面被發現剪掉了，疑似製作單位避免遭放大鏡檢視。（圖／翻攝自YouTube）

木村拓哉被視為高好感度代表的藝人。日媒指出，外界對他的期待已經不只是帥氣形象，連吃飯細節也會放大檢視，製作單位未來在影片剪輯上也會更加謹慎。