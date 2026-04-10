抽「KKBOX風雲榜」雙人門票！　FansWorld粉絲窩送你去看演唱會

▲第21屆 KKBOX 風雲榜表演嘉賓名單。（圖／KKBOX 提供）

記者劉宜庭／綜合報導

應援平台「FansWorld粉絲窩」今正式啟動KKBOX系列應援活動，粉絲有機會透過簡單任務抽中一票難求的「第21屆 KKBOX 風雲榜」門票，更能透過網路票選，為自己心儀的本命歌手強力應援，親手推動偶像登上人氣巔峰！

【活動一】設定本命星，前進風雲榜！



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●活動時間

即日起 – 2026/05/10 23:59

●活動辦法

1.下載ETtoday新聞雲App，加入FansWorld粉絲窩會員。

2.粉絲窩會員區設定「我的本命星」並且截圖。

3.前往「FansWorld粉絲窩」FB粉絲專頁，依照規定留言、標記2名好友並附上本命星截圖，即獲得抽獎資格。

●活動獎品

第21屆 KKBOX 風雲榜 雙人門票 (共抽 2 組)

●中獎公布

2026/5/14後將於「FansWorld粉絲窩」FB粉絲專頁公布中獎名單，並以Messenger通知領獎程序。



【活動二】網路人氣應援活動

●活動時間

即日起 – 2026/05/10 23:59

●活動辦法

1.下載ETtoday新聞雲App，加入FansWorld粉絲窩會員。

2.至「粉絲窩 x 第 21 屆 KKBOX風雲榜」網路人氣應援活動系列票選「你最愛的年度百大風雲歌手」、「你最想看到的表演嘉賓」，使用愛心投票，即獲得抽獎資格。可以同時參加多項題目，投出越多愛心、中獎機會越大哦！

●活動獎品

第21屆 KKBOX 風雲榜雙人門票 (共抽 4 組)

●中獎公布

2026/5/14後將於「FansWorld粉絲窩」FB粉絲專頁公布中獎名單，並以 Email 依獎項發送中獎通知與領獎指引。為確保您的領獎權益，請務必留意您在ETtoday粉絲窩註冊時所填寫的電子信箱是否正確。

【注意事項】

※本活動獎品皆為非賣品，中獎人不得要求更換或折換現金。如遇颱風、天災、疫情或其他不可抗力之因素，導致活動必須取消或延期，恕無法辦理退費。

※門票使用規範與期限以KKBOX風雲榜官方公布規定為準。

※其他「第 21 屆 KKBOX風雲榜」活動入場規範、表演藝人名單、注意事項，以及活動內容調整、延期或取消等相關資訊，請詳閱「第 21 屆 KKBOX風雲榜」活動官方公告，「第 21 屆 KKBOX風雲榜」主辦單位保留隨時修改或終止本活動之權力，相關規定以活動官網及現場公告為主；「ETtoday新聞雲」僅協助活動贈票。

第 21 屆 KKBOX風雲榜

✦ 時間：2026.06.13 SAT.18:00

✦ 地點：臺北小巨蛋

✦ 卡司名單：

告五人 Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、陳華、艾薇 Ivy、Miss Ko 葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone（林煥鈞、周祖安、黃文廷）、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安 (WeiBird)、主持人黃偉晉