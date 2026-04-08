Sandy罕見「剪齊眉短瀏海」變好多！中空現身…千人驚豔：好像偶像歌手

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她7日便在社群網站上傳了剪完瀏海的近況照，新髮型立刻吸引上千人按讚，粉絲都忍不住驚豔直誇：「瀏海剪掉變好多！」

▲Sandy剪齊眉短瀏海。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



照片中，可以看到Sandy剪去了原本的長瀏海，改以齊眉瀏海入鏡，搭配一頭筆直且具光澤感的長髮，整體形象煥然一新。這款新髮型不僅襯托出她的精緻五官，更讓原本知性的氣質增添了一抹神祕氣息。

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▲▼粉絲看到Sandy新髮型的反應。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



在整體造型上，Sandy穿著深灰色短版背心，中空剪裁襯托出平坦且纖細的腰身，外搭一件黑色長袖外套，營造出帥氣且具層次感的風格。下半身則選擇寬鬆的深色長褲與黑色皮鞋，呈現出俐落的時尚氣場。

▲▼Sandy原本留長瀏海。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy的新髮型曝光後，立刻吸引大批網友湧入留言區朝聖。許多長期關注的粉絲驚訝地說，「瀏海剪掉變好多」、「哇塞，新髮型欸」，更有人形容她現在的模樣「好像偶像歌手」，不少人對她久違的瀏海造型給予高度評價，引發一波熱烈討論。