黃子韜直播驚見「嘴唇發紫」！網憂心臟出問題…妻子1態度被讚真愛

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星黃子韜近日與妻子徐藝洋共同直播時，意外引發一場健康風波。眼尖網友發現直播鏡頭中的黃子韜「嘴唇呈現紫色」，紛紛在彈幕狂刷提醒，懷疑其心臟功能異常。而他起初想以幽默化解，卻被身旁的妻子制止「不要說這句話……。」妻子昨日（7）直播也回應現況。

▲黃子韜與妻子徐藝洋直播途中，被網友驚見其嘴唇發紫。（圖／翻攝自微博）

徐藝洋果斷制止避重就輕

[廣告]請繼續往下閱讀...

直播時，黃子韜頻頻被網友提醒嘴唇發紫與心臟問題有關，本想以慣常的調侃風格回應網友：「兄弟，你是來給我真的（開玩笑）」，但話還沒說完，妻子徐藝洋便立刻嚴肅打斷道：「不要說這句話，真的要檢查。」

徐藝洋昨日直播表示，黃子韜2025年的基礎體檢結果雖然正常，但為了徹底排除大眾疑慮與風險，今年將安排他接受更全面的全身檢查。她強調「健康問題不能敷衍」，必須用系統性的醫療評估來打消大眾疑慮。

▲黃子韜本想幽默回應嘴唇發紫，被妻子徐藝洋制止「你不要說這個話，真的要檢查」。（圖／翻攝自微博）

全網讚：這才是真愛

黃子韜的健康話題引發陸網熱烈討論，網友紛紛留言稱讚徐藝洋的回應「這才是真愛」、「這就是有老婆的男生比沒老婆的男生生活得久的原因」、「妻賢夫禍少」、「他倆絕配」。還有人建議「每半年做一次體檢吧，感覺控制不住脾氣就是體內炎症大的外在表現」、「要相信網友的提醒，檢查完沒毛病就好啦，本來也到了每年必須體檢的年齡」。