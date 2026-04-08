李千娜正式開告了！怒告製作人刑事詐欺　「導演沒被告」原因曝光

記者田暐瑋／綜合報導

女星李千娜因參與改編自台灣歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》引發爭議，近日正式向台北地檢署提告製作人郭木盛及費思兔文化娛樂公司的負責人蘇敬軾。

該電影因未取得當事人林義雄的授權而引發廣泛爭議，據《自由時報》報導，李千娜指控郭木盛及蘇敬軾涉嫌刑事詐欺，她原本計劃對導演徐琨華提起訴訟，但考量到授權責任通常由製片方負責，導演是否知情仍待釐清，最終並未提出告訴，製作人郭木盛則表示，細節不便多談，並將一切交由律師處理。

▲《世紀血案》楊小黎、李千娜、簡嫚書。（圖／記者周宸亘攝）



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李千娜當時透過律師函和聲明指出，當初在簽訂演員聘用合約時，製作方「白紙黑字」明確保證已經取得合法授權。沒想到直到殺青酒臨時記者會結束後，才發現劇組根本是「先斬後奏」，在未獲授權的情況下就硬拍，令她很痛心，所有演員與工作人員都是在相信劇組的基礎下參與，如今真相大白，讓她深感可能無意間對林家血案倖存者與家屬造成了難以抹滅的二次傷害。

李千娜坦言，深刻檢視並反省自身的言行，未來將全力配合司法調查，為了彌補無意間造成的傷害，她已將《世紀血案》的「全額片酬」捐贈給由林義雄創辦的慈林基金會，期盼能用實際行動表達歉意，未來也會繼續為社會帶來正向影響，但最後被基金會所婉拒。