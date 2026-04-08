遭女Coser爆料「雞雞不到8公分」！網紅護航他：已經夠用

▲Youtuber「RJ廉傑克曼」遭女Coser爆料生殖器小。（翻攝自RJ 廉傑克曼臉書）

圖文／鏡週刊

朱宇謀遭爆「雞雞小」，本刊求證林倪安，她隱晦說：「我個人是不評論生理構造，但他真的不應該常態性暴露自己的缺點。」更認為正常人知道自己的缺點在哪，就應該越少人知道越好，雖然未直接認證，卻也點出是「小屌」一族。

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▲館長陳之漢曾被粉絲嘲弄為「3公分戰士」。（翻攝自館長直播YouTube)

館長陳之漢曾以「你全家都3公分」狠嗆網友，被粉絲嘲弄為「3公分戰士」，之後又遭前員工爆料，稱他分享私密影片並提及生殖器尺寸，對於此一傳言，館長曾在直播中澄清，更強調尺寸並非傳言中那麼小，也沒有陽痿的問題。

Youtuber「RJ廉傑克曼」被爆約炮，還遭女Coser爆料生殖器「不到8公分，直徑2.5公分」，獲網紅蕾菈護航「8公分已夠用」，女Coser被批「性器官羞辱」後澄清是主觀認定，僅抱怨非侮辱。

▲陳奕曾被謝和弦發文爆料「聽說老二超小」。（本刊資料照）

陳奕曾被謝和弦發文爆料：「高中時期女友被他睡。」隨即語不驚人死不休，大爆：「聽說陳奕老二超小。」對此，陳奕高EQ回應：「又不是拍A片。」認為尺寸不會影響事業。



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