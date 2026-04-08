周杰倫捧場也沒用！邱凱偉澳洲開珍奶店驚傳收攤　月租金37萬

▲Darren邱凱偉去年為澳洲珍珠奶茶店操刀視覺設計。（圖／翻攝自邱凱偉臉書）

圖文／鏡週刊

藝人邱凱偉（Darren）近年積極拓展副業版圖，去年5月更將觸角延伸至海外，在澳洲墨爾本的母校附近開了間3層樓的文青珍珠奶茶店，每月店租高達新台幣37萬元，但近期傳出已悄悄收攤。

邱凱偉（Darren）在演藝圈人緣好，廣結善緣，也有不少經商的好友，去年他預告在澳洲墨爾本和朋友經營珍奶店Mr.BABO TEA，一度在當地華人圈引起話題，因為口味最接近台灣手搖飲，好友周杰倫還情義相挺，試營運期間帶老婆昆凌和一票好友到場打卡，炒熱話題。

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▲邱凱偉（左）和周杰倫（右）相識多年，常互相幫襯。（圖／翻攝自邱凱偉臉書）

扛視覺設計 一杯賣破百

當時Darren為整家店主導視覺設計，使手搖飲店呈現出與眾不同的面貌，相當有網紅店的氣勢，他透露一、二樓是飲料區，三樓空間可作展覽活動使用，並強調產品原料全來自台灣。店裡的珍珠奶茶一杯賣新台幣140元，在澳洲算親民，初期的確有不少台灣人打卡、辦了一些活動分享會；只是好景不常，目前傳出店鋪已收攤，Google地圖上也顯示該店暫停營業。

▲邱凱偉參與設計的珍珠奶茶店，還有展覽活動空間。（圖／翻攝自邱凱偉臉書）

邱凱偉畢業於澳洲墨爾本皇家理工大學平面設計學系，他曾說合作股東是同學，開店時大家各司其職，他幫忙店內的風格設計；因人多在台灣，開幕前還飛兩、三趟過去驗收，實際經營是專人負責，他只能遠端遙控了解。據悉，該店一個月前開始就三天兩頭未開門，也沒事先公告，最後正式結束營業。

▲近日邱凱偉在澳洲的珍珠奶茶店，在Google地圖上已標註為暫停營業。（圖／翻攝自Google Maps）

2千萬教訓 只敢插乾股

據知情人士指出，Darren當初持有的是乾股，因此店收了，他並沒有實質金錢損失，就是前期付出的心力付諸東流。邱凱偉一直對做生意很有興趣，在浪花兄弟剛出道時期就推出潮牌「CONTINUED」，主打搖滾風格、限量製造，全盛時期在北市西門町開設店面。

只是3年後碰上平價、款式多的快時尚熱潮，邱凱偉的店不但收了，還賠2千萬元，可說是血本無歸，當時他到處借錢還貨款，最後更向媽媽借了100萬元。因此Darren之後幾乎不敢再大手筆做生意，多半以出力的方式成為乾股股東，除了分享人脈，形象和知名度也能為商品加分。

▲邱凱偉（左起）近期在客台新戲《都市開基祖》和鍾瑶、莊凱勛發展曖昧的三角關係。（圖／翻攝自邱凱偉IG）

對於參與籌備的澳洲珍奶店停業，邱凱偉說：「3年前在台發想與創立品牌，先協助澳洲朋友開首家體驗店，融入視覺藝術與科技，體驗店也一直在做口味跟當地經營的調整。自己是參與品牌視覺設計，協助完成後，並未涉入管理經營澳洲的店；目前按照原定計畫在台灣籌備同品牌的AI科技應用手搖飲。」





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