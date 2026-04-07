3檔原住民廣播來了！主持人感性告白「只要有人聽，根就在那裡」

記者黃庠棻／台北報導

Alian96.3原住民族廣播電台（以下稱原廣台）身為台灣重要的原住民族傳播品牌，致力於讓文化的聲音深入全臺各地，在兒童節來臨前，更變身為「兒少夢想家」，精心製作3檔寓教於樂的兒少廣播節目《senasenaii！wawa大聲唱》、《ivangavang密室逃脫》、《打開冰箱來摸魚》。

▲原文會製作3檔寓教於樂的兒少廣播節目。（圖／原文會提供）

《senasenaii！wawa 大聲唱》 由主持人帶領4位擁有泰雅族、阿美族與排灣族等多重族群背景的小學孩子，開啟一場聲音的尋根之旅！孩子們將學到的古謠，轉化為最純真、最直接的歌謠，在大人跨世代「和聲」下，化為一次次動人的文化實踐。

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主持人Dani感性說「只要有人唱、有人聽，根就在那裡！」節目特別規劃「廣播劇」單元，透過精湛聲音演技，將部落傳說轉化為讓人身歷其境的豐富畫面。

▲原文會製作3檔寓教於樂的兒少廣播節目。（圖／原文會提供）

《ivangavang密室逃脫》以好玩、好聽、好學的元素，結合年輕族群喜愛的「密室逃脫」解謎形式，透過一道道精心設計的謎題，帶領聽眾探索台灣原住民族的祭典文化。

製作人muakay與主持人pasang呂仲安強調「每一場祭典，不只是儀式，更是一段與天地、祖靈對話的過程，保存著祖先流傳下來的生活智慧與生命哲學。」透過廣播劇的生動演繹及長者的口述，歷史不只是被記住，而能一次次「活出來」。

▲原文會製作3檔寓教於樂的兒少廣播節目。（圖／原文會提供）

《打開冰箱來摸魚》由老、中、青跨世代主持人共同錄製，象徵文化的接力與共學，阿美族人常自豪說「太平洋就是我家的冰箱！」體現了海洋民族就地取材、與自然永續共存的生活方式。節目透過捕魚技藝、海洋生物與文化故事的對話分享，帶領聽眾走進南島族群的海洋世界觀中。近期，製作人茉莉海及製作團隊更親赴蘭嶼，進行達悟雅美人「招魚祭」採訪，迎接飛魚季的到來。

除有適合親子的教育文化類節目，原廣台更展現多元節目製作能力。財團法人原住民族文化事業基金會廣播部經理Pisuy．Masaw表示，今年共製播46檔節目，開創了國內首檔專屬「原住民族嘻哈饒舌音樂」節目《原來！辣麼Lit High》，由AZ李孝祖主持。

▲原文會製作3檔寓教於樂的兒少廣播節目。（圖／原文會提供）

饒舌音樂具有社會關懷與批判精神，是原住民族與社會對話的方式，盼在台灣嘻哈饒舌音樂的發展歷程中，為原住民族留下文化位置。此外，為了培育國內音樂人才，原廣台首度舉辦空中歌唱選秀活動《Kilux嘿！那個音樂》，由Upah小宇與Teylung阿傑主持，透過海選、初賽、複賽與決賽四個階段，選出「Alian大明星」，為原民流行音樂注入新血。

原廣台也持續關注原住民族土地與國家法律關係，除了推出Podcast節目，更與內政部消防署合作，將防災資訊轉化為族人容易理解的節目內容，發揮公共媒體功能，同時與漢聲廣播電台簽署合作備忘錄，擴大離島地區播送服務。Pisuy．Masaw欣然指出，「Alian96.3持續記錄台灣土地上的故事，讓聽友們在廣播空中相遇，也聽見彼此。」