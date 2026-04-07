春風變身毒販陷入死局！金穗影展飄「台WAY」　超狂卡司片單出爐

記者黃庠棻／台北報導

2026金穗影展日前公布包含伊朗大導阿巴斯基亞羅斯塔米與賈法潘納希等精彩觀摩短片，大獲好評。今日再公布16部必看台WAY單元觀摩作品，邀來陳雪甄、黃迪揚、鍾欣凌、鄧九雲、洪瑜鴻（春風）等實力派演員加持，也展現台灣新銳影像創作者的豐沛能量。

▲金穗影展推「台味」，電影片單出爐。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

台WAY單元共有16部精選片單，包括由鍾欣凌、潘客印、黃豪平與微笑丹尼主演的悲喜劇《地獄哽》；金馬得主陳雪甄演繹漸凍症雕塑家的《停格人生》；曾入圍金馬男配與新人的洪瑜鴻（春風）主演的販毒危局《所有人都在死》。

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身兼作家與演員的鄧九雲主演、再探法律界限的《星星之火》；《爬出棺財板》導演夏睿謙新作邀來金鐘男配黃迪揚參演的《抓馬殺手》；諷刺黨國體制與軍民關係的《這不是我的牛》；穿梭在廟會與雪夜間的魔幻小品《白雪》。

▲金穗影展推「台味」，電影片單出爐。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

阿美族少女成長故事《秀子》；反思時間意義的科幻停格動畫《三時一日》；辯證女性情慾的《洗》；幽默重探菲律賓看護處境的《莉卡》；藉肉身幻象窺探男性焦慮的《洞》；拆寫親人間言與不言的《魚說》；改編芳春公寓動人母女情的《最尾日》；解構性別權力的《假人的嘆息》，以及哀悼八〇年代雛妓血淚史的《窒潰》，絕對能讓影迷一飽眼福。





▲金穗影展推「台味」，電影片單出爐。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

第48屆金穗影展自4月24日起於信義威秀影城的金馬聯名影廳登場，首度舉辦的「金穗小客廳 Open to Everyone 共享沙龍」邀集16位金馬、金穗與國際影展得主，於首週末入圍影片放映結束後，延伸映後問答，進行更深入的沙龍對談。

▲金穗影展推「台味」，電影片單出爐。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

培養青少年選片視野的「選片新世代工作坊」去年首度舉辦即獲熱烈迴響，今年課程全面升級，徵選12名青少年組成選片團隊，並邀請劇情、紀錄、動畫與實驗四大類別導演擔任導師，帶領學員於專業放映室觀賞本屆金穗獎學生組入圍作品，進而各自評選出推薦影片。

成果將於4月26日13:30舉辦「選片新世代」放映分享會，映後由選片團隊與導演展開交流對談，深入探討年輕世代的觀影觀點與選擇脈絡。活動已於金穗官網開放報名，歡迎青少年、家長、教師及影像教育工作者一同參與。