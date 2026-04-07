《超級瑪利歐》台灣上映票房破1.6億！　「配音卡司」含金量超高

記者黃庠棻／台北報導

《超級瑪利歐銀河電影版》於4月1日（星期三）在台灣與美國同步上映，美國首週開片票房賣破1.9億美元，搶攻復活節檔期（4/1–4/5）強勢登頂，創下2026年最高開片紀錄。

▲《超級瑪利歐銀河電影版》上映後票房開紅盤。（圖／UIP提供）

台灣方面，《超級瑪利歐銀河電影版》全台首週開片票房突破1.6億新台幣，在清明連假檔期（4/1-4/6）同樣榮登冠軍，刷新2026年最高開片紀錄，氣勢驚人；全球票房同步開出紅盤，目前累積票房高達3.72億美元，橫掃各地票房排行，展現無可匹敵的吸金實力。

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▲《超級瑪利歐銀河電影版》上映後票房開紅盤。（圖／UIP提供）

《超級瑪利歐銀河電影版》故事敘述當他們適應了在蘑菇王國的全新生活之後，瑪利歐（克里斯普瑞特配音）與路易吉（查理戴配音）因為收到一個神秘的求救訊號再度展開一場驚險刺激的救援行動，這個訊號則指向碧姬公主（安雅泰勒喬伊配音）從未被探索的過去。

▲《超級瑪利歐銀河電影版》上映後票房開紅盤。（圖／UIP提供）

這項任務將把瑪利歐與路易吉以及他們建立的全新家人和朋友帶離熟悉的地方，展開一場橫跨全新世界的浩瀚星際冒險旅程，並且在途中遇見意想不到的盟友。

▲《超級瑪利歐銀河電影版》上映後票房開紅盤。（圖／UIP提供）

這部電影的配音演員陣容包括再度回歸，為大魔王庫巴配音的金球獎入圍者傑克布萊克、為奇諾比奧配音的艾美獎得主基根麥可奇以及為卡美克配音的艾美獎入圍者凱文麥可理查森。

▲《超級瑪利歐銀河電影版》上映後票房開紅盤。（圖／UIP提供）

全新的配音演員陣容則包括為庫巴Jr.配音的艾美獎得主班尼沙夫戴、為耀西配音的艾美獎及葛萊美獎得主唐納葛洛佛、為蜜蜂女王配音的艾美獎及金球獎入圍者伊薩蕾、為瑪穆配音的路易古茲曼，以及為羅潔塔配音的奧斯卡金像獎得主布麗拉森，還有為「星際火狐」配音的葛倫鮑威爾。

▲《超級瑪利歐銀河電影版》上映後票房開紅盤。（圖／UIP提供）