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來不及抱爸媽！許效舜溫馨金句連發　感嘆「時間不夠用」惹哭全場

記者黃庠棻／台北報導

春季強檔熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》集合三大金獎巨星李銘順、李國煌及許效舜強強聯手，演出歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事，由導演張清峰執導，將在本週五4月10日笑爆全台觀眾。

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

電影《NO GOOD！歐吉桑》自從首映會之後，口碑好評不斷，劇組趁著連假人潮跑遍全台宣傳，導演張清峰與主演李銘順、李國煌、許效舜、林毓家與章家瑄前往台中、高雄四間影城與觀眾見面，映後氣氛歡樂又溫馨，觀眾年齡橫跨老、中、青三代，族群橫跨學生、情侶、家庭、上班族。

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▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

有的觀眾父母帶著小朋友觀賞，有的觀眾帶著年邁的父母一起來看，也有大學生一群死黨或是上班族一群好友，有觀眾實證「每5分鐘就有笑聲」，有觀眾哽咽表示想起自己的爸爸哭得很慘，打趣氣喊「你們怎麼沒交代要帶衛生紙！」更直呼一定會推薦給朋友來看，「你們等著破億（高空彈跳）跳下去！」

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

即將在本週五上映的《NO GOOD！歐吉桑》，上週搶先在北、中、南舉行特映會，好口碑已燒遍全台，放映結束之後，全場掌聲不斷，電影在三個歐吉桑歡樂搞笑、勇敢追夢之外，日常生活遇到的兄弟友情、家庭問題也搬上大銀幕，許多觀眾看著看著笑了，笑著笑著哭了，非常有共鳴。

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

李銘順表示「看到大家這麼熱烈的反應，我感受到大家是喜歡這部電影，這部電影講的是夢想、願望、親情，我覺得看完之後是調解家庭的良藥，希望大家看完之後一定會有感受，可以推薦給你的朋友，帶你的家人一起來看！」

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

許效舜感性表示「整部電影讓我感受到『時間真的不夠用』，明天會把今天變成昨天，不要說『再說』、『再去做』，珍惜每一天每一分每一秒！人家問哪一天是你最幸福的？你要說『今天是我這輩子最美好的一天』，因為明天不知道，昨天已經過去了。把握一切，如果心裡面還有美麗的夢想還沒實現，趕快去做，做就對了！」

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

不僅如此，許效舜也感嘆自己已經沒機會抱自己的爸爸、媽媽了「人生是不回頭的一場戲，一直往前走！」隨即他要求現場是夫妻的觀眾，馬上牽起另一半的手「牽起你老公、老婆的手，緊緊地捏住，用你彼此知道的密碼，捏幾下！」要大家學會愛要及時，果真台下許多夫妻牽起手，其中幾位太太靦腆笑了起來，現場氣氛相當溫馨。

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

李國煌感嘆曾經有個同齡的朋友驟逝「每次我都覺得當一個人離開人間的時候，那是他的任務已經完成，他應該回去他該回去的地方，我們以沈重的心情送走他們，但是我們的日子還是要過，不管怎麼樣，我們還是要向前走！就好像舜哥說的『明天會把今天變成昨天』所以我們一定要向前走！不要想這麼多，因為還有愛的人在！」

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

《NO GOOD！歐吉桑》描述因腰傷痛風高血壓被迫退休的憤青攝影師永助（李銘順飾），為人太過囉唆無法和家人和睦相處，因就學問題和兒子賭氣，兩人決定拍影片較量，他拉著在家沒有地位的藥場老闆好友祥林（許效舜飾）和一直無法當導演的萬年副導楚生（李國煌飾），3個對當下忿忿不平的歐吉桑，計畫殺入直播界當網紅，讓現代年輕人重視歐吉桑的存在價值。

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

一開始鬧了不少笑話，流量慘兮兮，直到祥林改裝了他的老貨車成為「夢想起飛總部」，為了一圓年少時當偶像歌手的夢想，出迪士可唱跳單曲，編了他們體力負荷不了的洗腦舞，還拍了MV，而這支舞跳得慘不忍睹的MV在網路上竟然爆紅，將他們推上百萬網紅之列，更讓年輕人爭相模仿。

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

▲《NO GOOD！歐吉桑》主演群李銘順、許效舜、李國煌等人勤跑宣傳。（圖／萬騰文化創意提供）

但各有心思的三人在一次直播上公開大吵，甚至在甕窯雞城大打出手被抓到警察局，人氣鬧沒了，帳號被停權，資金也遭凍結，他們能否放下心中的芥蒂和過於陳舊的觀念，互相協助完成彼此的夢想，暢快活出人生的光彩。

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NO GOOD！歐吉桑李銘順李國煌許效舜林毓家方甯

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