小賈斯汀欽點合作！葛萊美得主Daniel Caesar確定來台　搶票日公開

記者黃庠棻／台北報導

曾被流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）欽點合作、並榮獲葛萊美獎（Grammy Awards）肯定，來自加拿大的靈魂潮流新指標Daniel Caesar將帶著世界巡迴《Son of Spergy Tour》 於6月6日（六）桃園會展中心動人登場，呈現最真摯且深刻的LIVE現場，堪稱是今年最有VIBE的一場演出。

▲Daniel Caesar即將來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

近期Daniel Caesar聲勢持續攀升，上週於家鄉勇奪朱諾音樂獎（Juno Awards）兩項大獎，包括「年度最佳創作」及「當代R&B／靈魂樂年度最佳錄音」，再度印證創作實力與國際影響力，獲獎後隨即公布世界巡迴《Son of Spergy Tour》計畫，展現再次進攻全球舞台的氣勢。

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▲Daniel Caesar即將來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Daniel Caesar以細膩嗓音與靈魂樂底蘊著稱，近年已成為流行樂壇不可忽視的存在，高質感的創作融合靈魂、福音與當代流行元素等，在情感與聲響之間找到獨特平衡，譜出多首破億收聽代表作，像是〈Always〉、〈Best Part〉、〈Superpowers〉等，也因此被視為靈魂與潮流的新指標。

本次Daniel Caesar巡演主軸圍繞全新作品《Son Of Spergy》，將創作視角轉向更私密的人生課題，家庭、成長與自我和解，也反映在步入30歲之際對人生的重新理解，被視為至今最內心自我與脆弱的作品呈現。

世界巡迴《Son of Spergy Tour》將打造屬於Daniel Caesar的情感脈絡，從溫柔內斂到張力十足的現場編制，帶領觀眾進入極具專屬Daniel Caesar的音樂宇宙，6月6日（六）一起沉浸在旋律中，展開與自我的對話。