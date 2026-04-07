沈玉琳住院失去尊嚴吐心路歷程！　自爆大病期間「妻女關係巨變」

記者孟育民／台北報導

「荒謬大師」沈玉琳在停工八個月後，在好友潘若迪陪同下，現身 TVBS《11點熱吵店》分享一路以來的抗病心路歷程。他憶及剛入院前期無力自理，一連串穿尿布、裝導尿管等過程，讓他深感尷尬，甚至因為不好意思，硬是忍了三天的便意，直到第四天實在忍不住才求助護理師。

▲沈玉琳與好友潘若迪現身《11點熱吵店》 。（圖／TVBS提供）

沈玉琳感性表示，護理師不僅毫無怨言，還極其細心地幫他清洗、換尿布，這種視病如親的專業態度讓他深感敬佩，屢屢在節目上向護理師致上最高敬意。因不習慣包尿布躺著排便，沈玉琳竟異想天開用「狗爬式」醞釀情緒，沒想到被掀開布簾查房的護理師撞見，問「你在幹什麼」，彆扭的經歷讓他印象深刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲沈玉琳回憶住院期間辛苦 。（圖／TVBS提供）



談起這場突如其來的大病，意外成為沈玉琳家庭關係的轉捩點。他與老婆芽芽結婚15年，常為瑣事「三天一小吵、五天一大吵」，與10歲女兒的對話也不多。但生病後，夫妻倆從「不吵」到「溫柔對話」，相處模式徹底改變，老婆天天接送他、帶他運動，夫妻關係更為緊密。

▲沈玉琳大病初癒 。（圖／TVBS提供）

沈玉琳與女兒的關係也大幅拉近，前陣子受邀到女兒學校進行職業分享，原本擔心自己抓不到小朋友笑點，沒想到大受歡迎。女兒看著爸爸被同學團團包圍，露出無比驕傲的神情，這讓沈玉琳欣慰表示，若非這場病，或許沒機會跟女兒建立如此深厚的連結。好友阿Ken聽完後，立刻開玩笑表示：「玉琳哥，為了你的家庭與愛情，你還是先不要回來好了。」 沈玉琳馬上回應，要阿Ken不要在意網友的反應，笑說：「那些說為什麼主持人是阿Ken的留言，可能是我留的。」好友間相愛相殺的鬥嘴，笑翻全場。