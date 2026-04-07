動力火車3場小巨蛋倒數！　尤秋興突自爆為1事「破功了」

▲動力火車出席喜憨兒公益記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

動力火車將於下月登上台北小巨蛋開唱，今（7日）出席公益記者會，談及演唱會籌備進度，動力火車透露目前歌單已大致排定，接下來將著手練習部分新歌，為演出做最後衝刺，至於演唱會嘉賓，兩人則賣關子笑說：「三天都有，而且有高有矮、有胖有瘦。」尤秋興原本設定在演出前瘦身5公斤，但目前僅減少約2公斤，他苦笑表示難度頗高，「隨時都會破功。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲動力火車透露演唱會3天都有嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）



尤秋興更自曝日前才剛因與顏志琳相約吃飯破戒，原本打算只喝飲料，結果到了現場又忍不住多吃一餐，笑稱「反而吃更多。」他也透露，已經連續三個禮拜不吃宵夜、晚上六點後盡量不進食，但體重仍呈現上上下下的狀態。

相較之下，顏志琳則維持穩定體態，笑說自己本來就有在鍛鍊肌肉。不過隨著演出時間逼近，他也開始格外重視身體狀況，預計5月起將減少出入人多場所，甚至不排除「自我隔離」備戰。他坦言，隨著年紀增長，身體狀況較難掌控，「以前年輕一到就能唱，現在早上起來可能會突然沙啞。」因此格外謹慎。

兩人日前前往喜憨兒基金會，與喜憨兒們一同參與丙級證照課程，過程中，一個看似簡單的紅豆麵包包餡動作，卻讓兩人頻頻卡關，忍不住笑說：「做麵包比開演唱會還難！」聊到證照話題，尤秋興分享自己曾考取高爾夫球C級證照，但最終選擇知難而退；顏志琳則笑說曾被朋友慫恿報考，結果拿到最後一名，直言：「喜歡打球就好，沒有要當教練。」

此外，對於師妹曾沛慈近期參與節目《乘風破浪的姊姊》的表現，兩人表示有聽聞外界好評，認為她是節目中的「黑馬」，也大方稱讚現場實力出眾，不過被問到是否有意參加大陸歌唱節目，動力火車則坦言錄製節目需投入大量時間，目前未列入考慮。