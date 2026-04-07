朱海君爆離婚NONO！　雙金歌王親揭她「真實近況」

▲沈文程帥氣出席記者會。（圖／大大娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

有「音樂怪博士」之稱的雙金歌王沈文程今（7日）出席〈2026年國際沈文程日-小琉球情歌演唱會〉記者會，受老公NONO性侵案影響、淡出螢光幕2年多的朱海君，僅靠商演維持家計，日前罕見登節目《綜藝一級棒》與沈文程同台，沈文程今被問及此事，他坦言看著朱海君長大，並透露有在後台關心她，「她回來我滿替她開心，每個人都有過去，就是要活在當下。」

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▲▼沈文程曾參加過越戰。（圖／大大娛樂提供）



朱海君將近3年沒有上電視節目，日前好不容易又上《綜藝一級棒》，沈文程表示，兩人在後台不會特別聊私事，「有時只要一個眼神交流，給出關心就足夠了。」並讚：「她還是很開朗，回到這個環境大家都給她善意的目光，大家一起唱歌。」

離婚兩次的沈哥無奈笑嘆，「分分合合在這個世代來講已經是很平常的事情。」儘管已71歲，沈文程對愛情依舊保持期待，表示：「會好好活著，讓大家看到我一直都乖乖的，不要再讓大家對我失望。」他也幽默感嘆：「現在還是嫁不出去。」

71歲的他過去曾參加過越戰，畢業於空軍機械學校、並曾在台中清泉崗機場服役，幫忙修美軍的飛機，被問及近期延燒的閃兵爭議，他大方分享過往軍旅經歷，直言：「對我來講，當兵是天經地義的事情。」他笑說小時候大家都會報名讀軍校，學校也會來招生，「看來看去空軍最帥，就去報名空軍官校，結果太矮沒過，視力又有問題。」最後就讀空軍機械學校，他笑稱自己是「少爺兵」，是空軍技術兵，因此不會太辛苦，對於當兵生活相當習慣。

