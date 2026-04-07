金曲歌后分手Kire！　洩此刻愛情觀：希望一切是舒服的

▲孫盛希推出浪漫新歌。（圖／艾提企劃提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后孫盛希將推出新歌 〈Falling in Love〉，首度與韓國音樂製作團隊Salpot Music Group合作，打造韓系抒情R&B的甜蜜氛圍作品，她開心說：「在寫詞、錄音的時候，都儘量把好的感覺放進歌曲裡面，想著當下在追的影集男主角、帶著微笑唱了這首歌，不管現在有沒有心愛的對象，希望大家聽歌時都可以在這首歌裡開心的感受心動那一刻。」

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▲▼孫盛希首度與韓國音樂製作團隊合作。（圖／艾提企劃提供）



對於這次激盪出精彩火花，孫盛希表示：「第一次與韓國團隊完整的配合製作每一個環節，就算檔期落在過年前後也非常迅速的完成了契合的作品，未來也期待更多的合作。」歌詞則在英文、韓文與中文之間自然流動，不只是語言的轉換，更是爲每一個情緒空間點綴最貼合的詞彙，當時孫盛希人正在韓國錄製Demo，臨時決定打給Erika劉艾立邀約寫詞，她很爽快的答應說：「來吧！現在剛好有空！」

兩人立即啟動線上討論、隔空展開了交流、溝通也相當順暢，2小時不到就搞定歌詞！Shi Shi自嘲：「那時候剛好是情人節，我很急著想完成這首歌！年後一開工就立刻去錄音，超級感謝團隊每一位的力挺。」

對於此刻的愛情觀，孫盛希自我剖析：「就像歌詞裡說的，忘記過去的難過；希望一切是舒服的，讓彼此好好地做自己、尊重對方，觀察以及傾聽對方所需要的，這是很重要的一部分。」更進一步說道：「能夠不想太多的去〈Falling in Love〉，這樣的狀態其實是最渴望的；順著走，開心的去投入。」