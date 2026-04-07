黃沐妍倒數卸貨曬孕肚照　產前一月身材曝光：幸福真實存在

記者王靖淳／綜合報導

女星黃沐妍（小豬）去年10月中旬登記結婚，同年11月承認懷孕，平時會透過社群記錄生活的她，最近特別趕在生產前，於IG分享一組在海邊拍攝的孕婦寫真，大方展現產前一個月的真實身材。貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲黃沐妍曬產前一個月身材照。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

透過黃沐妍分享的照片可見到，她身穿一件白色的鏤空針織裝，隆起的孕肚一覽無遺，上面還點綴著亮片，臉上則是露出即將成為人母的燦笑。黃沐妍在文中感性地寫下：「珍惜當下，美好的人事物」，她認為，光是現在就很值得被記住，字裡行間流露出對生命的體悟。

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▲黃沐妍去年10月中登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／tystarpiggggg）

隨著預產期進入倒數階段，黃沐妍語帶期待地透露，「再一個月，錢錢就要來到我的世界了」，喜悅之情溢於言表。黃沐妍也坦言，這段日子以來，自己最大的改變就是「學會慢一點、感受多一點。」她表示，無論是身體的變化、情緒的流動，甚至是母子間每次心跳的連結，對她來說都是珍貴的記憶，「都在提醒我——原來幸福，是如此真實地存在著。」