為了他1句話　三金歌王文章震撼重返歌壇：下個馬年不知還在不在

記者蔡琛儀／珠海報導

66歲三金歌王文章睽違17年開唱，昨（6日）於珠海大劇院歌劇廳舉辦「歸來的雲」演唱會，早已身經百戰的文章，對於開唱還是非常緊張，而他今年推出新單曲〈歸來的雲〉，他直言：「我不知道下一個馬年我還在不在，所以我覺得今年馬年難得的一次機會，就寫了這首〈歸來的雲〉。」

▲文章重新展開個人演唱會。（圖／翰森娛樂提供）

之所以睽違17年的個人演唱會首站選在珠海大劇院，文章說，去年他和家人來大灣區旅遊，造訪珠海知名景點「日月貝」，也就是珠海大劇院，絕美的景色令他印象深刻，「我的家人就說，有一天你一定要在這裏開演唱會，你開演唱會的話我就會來捧場的。」因此促成他決定要來珠海大劇院舉辦演唱會的決心。

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此外，文章還翻唱了蔡依林的歌曲〈我知道你很難過〉，他表示，這首歌原本是一個青春少女的心情去唱，自己則是唱給過去的自己，「我是唱給曾經那個青春的20歲的文章。」超寵粉的他，在安可橋段唱到代表作〈365里路〉，還親自走下舞台與觀眾握手致謝，現場氣氛瞬間失控，最後更加碼獻唱張學友的〈吻別〉搖滾版，為演出劃下溫馨美好的句點。

▲文章昨晚在珠海開唱。（圖／翰森娛樂提供）