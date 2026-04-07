向太曾患腦瘤命危！向華強「遺產文件一眼都沒看」　死守病榻感動她

記者田暐瑋／綜合報導

知名製片人向太（陳嵐）與向華強近年事業轉戰大陸，時常拍短片分享人生體悟，也大方談起夫妻之道：「向華強憑甚麼讓我為他這麼拼命？只因他做到了這一點。」重提曾動過腦瘤手術，當時交代後事，但向華強不但沒有翻動遺產文件，還堅定守在她身邊，讓她相當感動。

向太透露，6歲時曾患白血病，20多年前又被診斷出腦下垂體瘤，必須接受高風險的腦部手術，當時雖感到不安，但仍提前整理遺產，親手製作了三本珠寶秘笈，詳細記錄了每一件珠寶的購入年份、價格及目前價值，並附上照片及存放的保險箱號碼和密碼，並簽署了授權書以備不時之需，還對向華強說：「如果我出了事，你不要怕，都是你的啊。」

▲向華強夫妻。（圖／翻攝自微博／向太Tiffany陳嵐）



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向太解釋，這樣做是希望如果發生萬一，向華強能夠清楚知道她的財產去向，避免因為自己突然離去，造成家人的困擾，而在手術期間，向華強因焦慮不安，被安排進行身體檢查分散注意力，直到手術結束，她一睜開眼就看到向華強始終陪伴病床旁，且自己準備的遺產文件都沒被翻動過，讓她對向華強相當感動，「在關鍵時刻他一定在。」